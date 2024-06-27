В центре Краснодара туристические автобусы смогут парковаться бесплатно
Мэрия Краснодара рассказала о бесплатных парковочных местах для туристических автобусов
27 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что туристические автобусы смогут бесплатно парковаться в центре города. Стоянки будут расположены на пути следования экскурсионных маршрутов и отмечены специальным логотипом туристического бренда.
Автобусы смогут остановиться по адресам:
- улица Октябрьская, 16, парковка отеля «Платан Южный»;
- улица Береговая, 144, парковка спортивного комплекса «Олимп»;
- улица Коммунаров, 211, парковка ТЦ «Центр города».
Информацию о правилах размещения туристских автобусов на бесплатных парковках можно получить в Туристско-информационном центре Краснодара по телефону: 8(861)218-97-77 или написав на почту.
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