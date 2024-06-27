В центре Краснодара туристические автобусы смогут парковаться бесплатно

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара krd.ru
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара krd.ru

Мэрия Краснодара рассказала о бесплатных парковочных местах для туристических автобусов

27 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что туристические автобусы смогут бесплатно парковаться в центре города. Стоянки будут расположены на пути следования экскурсионных маршрутов и отмечены специальным логотипом туристического бренда.

22 авто в день:

Автобусы смогут остановиться по адресам:

  • улица Октябрьская, 16, парковка отеля «Платан Южный»;
  • улица Береговая, 144, парковка спортивного комплекса «Олимп»;
  • улица Коммунаров, 211, парковка ТЦ «Центр города».

Информацию о правилах размещения туристских автобусов на бесплатных парковках можно получить в Туристско-информационном центре Краснодара по телефону: 8(861)218-97-77 или написав на почту.

Напомним, что мэрия Краснодара повысила тариф на 87 платных парковках.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре обновят десять парковок в 2024 году, в том числе напротив ТЦ «Галерея».

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