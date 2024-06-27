В центре Краснодара на дороге образовалась двухметровая яма

В Краснодаре на пересечении улиц Ленина и Октябрьской образовался провал в земле диаметром два метра

26 июня замглавы Краснодара Максим Онищенко сообщил, что в центре города образовался провал на пересечении улиц Ленина и Октябрьской.

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Повреждение возникло вблизи коллектора диаметром 800 миллиметров. Сам провал образовался в пустотах земли диаметром два метра.



Специалисты краснодарского Росводоканала огородили участок. Сейчас идут работы по засыпке пустот и ликвидации провала. Проезд автомобилей частично ограничен.