В центре Краснодара на дороге образовалась двухметровая яма

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала замглавы Краснодара Максима Онищенко t.me/zhkhkrasnodar
    © Скриншот из телеграм-канала замглавы Краснодара Максима Онищенко t.me/zhkhkrasnodar

В Краснодаре на пересечении улиц Ленина и Октябрьской образовался провал в земле диаметром два метра

26 июня замглавы Краснодара Максим Онищенко сообщил, что в центре города образовался провал на пересечении улиц Ленина и Октябрьской. 

В центре Краснодара начали ремонт улицы Пашковской:

Повреждение возникло вблизи коллектора диаметром 800 миллиметров. Сам провал образовался в пустотах земли диаметром два метра.

Специалисты краснодарского Росводоканала огородили участок. Сейчас идут работы по засыпке пустот и ликвидации провала. Проезд автомобилей частично ограничен.

Напомним, что в мае 2024 года в Краснодаре возобновили стройку подземного перехода на Красных Партизан.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре строят трамвайную линию к Западному обходу. Посмотреть, как идут работы, можно здесь.

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