В центре Краснодара на дороге образовалась двухметровая яма
В Краснодаре на пересечении улиц Ленина и Октябрьской образовался провал в земле диаметром два метра
26 июня замглавы Краснодара Максим Онищенко сообщил, что в центре города образовался провал на пересечении улиц Ленина и Октябрьской.
В центре Краснодара начали ремонт улицы Пашковской:
Повреждение возникло вблизи коллектора диаметром 800 миллиметров. Сам провал образовался в пустотах земли диаметром два метра.
Специалисты краснодарского Росводоканала огородили участок. Сейчас идут работы по засыпке пустот и ликвидации провала. Проезд автомобилей частично ограничен.
Напомним, что в мае 2024 года в Краснодаре возобновили стройку подземного перехода на Красных Партизан.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре строят трамвайную линию к Западному обходу. Посмотреть, как идут работы, можно здесь.