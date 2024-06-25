Погода на Кубани: в регионе прогнозируют дождь и сильный ветер

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали об ухудшении погоды в Краснодарском крае 25 и 26 июня. В регионе действует штормовое предупреждение

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что 25 и 26 июня местами в регионе ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром до 23 м/с. На Кубани действует штормовое предупреждение.

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Во время сильного ветра спасатели рекомендуют жителям региона:

  • следить за прогнозом погоды;
  • соблюдать меры безопасности;
  • не находиться вблизи легких конструкций, линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и баннеров;
  • ограничить выход из дома без особой необходимости.

Пресс-служба администрации Сочи также рассказала, что 26 июня на курорте прогнозируют усиление северо-западного ветра. Местами порывы могут достигать 15-17 м/с.

Все городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям Сочи рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Как писали ранее Юга.ру, 24 июня в жару 36 °С в Краснодаре на входе в Японский сад в скопилась огромная очередь.

Краснодар МЧС Погода Сочи Черное море Штормовые предупреждения

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