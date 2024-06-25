Погода на Кубани: в регионе прогнозируют дождь и сильный ветер

Синоптики рассказали об ухудшении погоды в Краснодарском крае 25 и 26 июня. В регионе действует штормовое предупреждение

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что 25 и 26 июня местами в регионе ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром до 23 м/с. На Кубани действует штормовое предупреждение.

Во время сильного ветра спасатели рекомендуют жителям региона: следить за прогнозом погоды;

соблюдать меры безопасности;

не находиться вблизи легких конструкций, линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и баннеров;

ограничить выход из дома без особой необходимости. Пресс-служба администрации Сочи также рассказала, что 26 июня на курорте прогнозируют усиление северо-западного ветра. Местами порывы могут достигать 15-17 м/с. Все городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям Сочи рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.