Погода в Краснодаре: рабочая неделя начнется с жары 36 °С, а городские аттракционы не будут работать днем

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае, в понедельник, 24 июня

Краснодарский ЦГМС сообщил, что, в понедельник, 24 июня на Кубани будет переменная облачность, но без осадков. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

Киты и вулканы:

Температура воздуха в регионе 32-37 °С. В горах 20-25 °С, а на Черноморском побережье 28-33 °С.

По данным синоптиков, в Краснодаре осадков также не ожидается, а температура воздуха поднимется до 34-36 °С. 

Телеграм-канал Краснодарских парков также сообщил, что из-за жары 24 июня с 13:00 до 16:00 городские аттракционы работать не будут. Посетителей попросили в летний период ограничить пребывание на открытом солнце, носить головные уборы и выбирать для прогулок аллеи с тенью. 

Напомним, что 22 июня в Анапе и Новороссийске море остыло до 17-18 °С.

Как писали ранее Юга.ру, мэрия Сочи запустила бесплатные уроки по плаванию для детей.

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Погода в Краснодаре: рабочая неделя начнется с жары 36 °С, а городские аттракционы не будут работать днем
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