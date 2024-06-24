Погода в Краснодаре: рабочая неделя начнется с жары 36 °С, а городские аттракционы не будут работать днем
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае, в понедельник, 24 июня
Краснодарский ЦГМС сообщил, что, в понедельник, 24 июня на Кубани будет переменная облачность, но без осадков. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с.
Температура воздуха в регионе 32-37 °С. В горах 20-25 °С, а на Черноморском побережье 28-33 °С.
По данным синоптиков, в Краснодаре осадков также не ожидается, а температура воздуха поднимется до 34-36 °С.
Телеграм-канал Краснодарских парков также сообщил, что из-за жары 24 июня с 13:00 до 16:00 городские аттракционы работать не будут. Посетителей попросили в летний период ограничить пребывание на открытом солнце, носить головные уборы и выбирать для прогулок аллеи с тенью.
18 июня, 17:10Улыбнись чистому городу
Почему в Краснодаре убрали контейнеры для раздельного сбора отходов и на сколько еще хватит мусорного полигона в Копанском
Сегодня, 09:30От саманок до модернизма
Экскурсовод Динар Бурангулов проведет лекцию об архитектурных стилях Краснодара