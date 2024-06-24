Погода в Краснодаре: рабочая неделя начнется с жары 36 °С, а городские аттракционы не будут работать днем

Температура воздуха в регионе 32-37 °С. В горах 20-25 °С, а на Черноморском побережье 28-33 °С.



По данным синоптиков, в Краснодаре осадков также не ожидается, а температура воздуха поднимется до 34-36 °С.



Телеграм-канал Краснодарских парков также сообщил, что из-за жары 24 июня с 13:00 до 16:00 городские аттракционы работать не будут. Посетителей попросили в летний период ограничить пребывание на открытом солнце, носить головные уборы и выбирать для прогулок аллеи с тенью.