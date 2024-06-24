В Новороссийске появился «Писающий мальчик»: делимся видео и комментариями

На мысе «Суджукская коса» в Новороссийске появилась скульптура писающего мальчика. Это новая работа мастера Валерия Андреева

23 июня «Новороссийский рабочий» сообщил, что местный мастер Валерий Андреев разместил на мысе «Суджукская коса» свою новую работу. Это скульптура писающего мальчика.

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«Большинство купальщиков делают это именно в воду. А струя, направленная в Суджукскую лагуну, может подразумевать отношение людей к памятнику природы, возросшую на него антропогенную нагрузку. Возможно, речь о том, что люди ведут себя как этот маленький ребенок. Надо прямо здесь и сейчас удовлетворить физиологические потребности, и они делают это», — прокомментировало СМИ.

Жители и гости Новороссийска неоднозначно отреагировали на скульптуру. Кому-то понравилась задумка, кто-то счел ее плагиатом «Писающего мальчика» из Брюсселя, а кто-то просто иронично отшутился. Мнения опубликовали в соцсетях:



— «Плагиат! Не самого лучшего качества. Конечно, именно писающего мальчика Новороссийску и не хватало».



— «Так, копию, почти копию писающего мальчика из Брюсселя установили. Осталось поставить копию какающего мужчины из Испании».