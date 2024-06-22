В Абрау-Дюрсо под Новороссийском пройдет фестиваль йоги «Равновесие»
Под Новороссийском на берегу озера Абрау с 23 по 25 августа будет проходить фестиваль йоги, осознанного и экологичного образа жизни «Равновесие» (18+)
Центр туризма «Абра-Дюрсо» анонсировал на 23-25 августа фестиваль йоги, медитации и гармонии «Равновесие».
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Преподаватели разных студий и направлений соберутся в одном месте, чтобы обменяться опытом и дать мастер-классы. Участников ждут встречи от экспертов из мира йоги, занятия в гамаках, практики на сапбордах, фудкорты с вегетарианскими блюдами, конкурсы для детей и взрослых и концерты.
Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке.
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