В Абрау-Дюрсо под Новороссийском пройдет фестиваль йоги «Равновесие»

Под Новороссийском на берегу озера Абрау с 23 по 25 августа будет проходить фестиваль йоги, осознанного и экологичного образа жизни «Равновесие» (18+)

Преподаватели разных студий и направлений соберутся в одном месте, чтобы обменяться опытом и дать мастер-классы. Участников ждут встречи от экспертов из мира йоги, занятия в гамаках, практики на сапбордах, фудкорты с вегетарианскими блюдами, конкурсы для детей и взрослых и концерты.

Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке.