В Абрау-Дюрсо под Новороссийском пройдет фестиваль йоги «Равновесие»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Под Новороссийском на берегу озера Абрау с 23 по 25 августа будет проходить фестиваль йоги, осознанного и экологичного образа жизни «Равновесие» (18+)

Центр туризма «Абра-Дюрсо» анонсировал на 23-25 августа фестиваль йоги, медитации и гармонии «Равновесие».

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Преподаватели разных студий и направлений соберутся в одном месте, чтобы обменяться опытом и дать мастер-классы. Участников ждут встречи от экспертов из мира йоги, занятия в гамаках, практики на сапбордах, фудкорты с вегетарианскими блюдами, конкурсы для детей и взрослых и концерты.

Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Анапе 23 июня стартует фестиваль «Русское ремесло». Участие бесплатное.

Абрау-Дюрсо Новороссийск отдых Развлечения Фестивали

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В Абрау-Дюрсо под Новороссийском пройдет фестиваль йоги «Равновесие»
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