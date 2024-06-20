В Сочи в разгар сезона ремонтируют Приморскую набережную. Сроки окончания работ неизвестны

В Сочи стартовал первый этап благоустройства Приморской набережной. Неготовность к курортному сезону возмущает жителей города и туристов

Администрация Сочи 20 июня сообщила, что на курорте стартовал первый этап благоустройства Приморской набережной. Рабочие меняют плитку от Зимнего театра до концертного зала «Фестивальный» и монтируют системы наружного освещения.

Кроме того, на набережной обновят гидротехнические сооружения и возведут берегоукрепительные установки от «Маяка» до парка имени Фрунзе.

Доступ к набережной и пляжу «Маяк» открыт. Ограничен проход на площадь у Южного мола, там работает спецтехника. По словам властей, график ремонта изменился из-за непредвиденной загруженности производства и изменений в расписании поставки.