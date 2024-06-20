В Сочи в разгар сезона ремонтируют Приморскую набережную. Сроки окончания работ неизвестны

Краснодарский край

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  • Участок Приморской набережной в Сочи © Скриншот фото из телеграм-канала «Сочи Официальный»
    Участок Приморской набережной в Сочи © Скриншот фото из телеграм-канала «Сочи Официальный»

В Сочи стартовал первый этап благоустройства Приморской набережной. Неготовность к курортному сезону возмущает жителей города и туристов

Администрация Сочи 20 июня сообщила, что на курорте стартовал первый этап благоустройства Приморской набережной. Рабочие меняют плитку от Зимнего театра до концертного зала «Фестивальный» и монтируют системы наружного освещения.

Кроме того, на набережной обновят гидротехнические сооружения и возведут берегоукрепительные установки от «Маяка» до парка имени Фрунзе.

Доступ к набережной и пляжу «Маяк» открыт. Ограничен проход на площадь у Южного мола, там работает спецтехника. По словам властей, график ремонта изменился из-за непредвиденной загруженности производства и изменений в расписании поставки.

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Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов в своем телеграм-канале заявил, что туристы возмущены строительными работами в разгар курортного сезона.

«Приморский бульвар с роскошными видами на море — весь в стройке. И даже в центре на улице Навагинской прям перед администрацией города тоже ограждения и заборы. И ведь даже никакой таблички нет, мол, все ради вас, дорогие гости, всё улучшаем и улучшаем. В советское время за один подобный промах председатель горисполкома в миг бы слетел с должности», — написал Богданов.

Как писали Юга.ру, жители Сочи лишились доступа к пляжу «Санта-Барбара». Санаторий МВД России запретил проходить через свою территорию.

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В Сочи в разгар сезона ремонтируют Приморскую набережную. Сроки окончания работ неизвестны
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