Карта Уралсиба вошла в топ-6 кредиток с длинным льготным периодом

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото Rawpixel.com, ru.freepik.com

Портал Банки.ру включил карту «120 дней на максимум» банка Уралсиб в шестерку кредиток с длинным грейс-периодом и высокой вероятностью одобрения

Как отметили аналитики портала, с 1 июля в России ужесточатся требования по выдаче потребительских кредитов. Банки и микрофинансовые организации будут применять повышенные коэффициенты риска по займам клиентов со средней и высокой долговой нагрузкой. Это значит, что заемщики с общей суммой выплат по всем займам свыше 80% ежемесячного дохода не смогут оформить новые кредитки или повысить лимиты по открытым ранее.

Как выход из ситуации портал предложил оформить кредитку до 1 июля и активировать ее позже. В обзоре рассмотрели кредитки российских банков с длинным грейсом и высокой вероятностью одобрения (по состоянию на 19 июня 2024-го).

Кредитную карту «120 дней на максимум» с лимитом до 1,5 млн рублей включительно можно получить по паспорту. При оплате покупок на сумму от 10000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. 

Подробности о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Ранее кредитка «120 дней на максимум» вошла в топ-10 самых выгодных в России. Еще одна карта Уралсиба — «Прибыль» — возглавила рейтинг лучших российских дебетовок с кешбэком.

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