Карта Уралсиба вошла в топ-6 кредиток с длинным льготным периодом

Как отметили аналитики портала, с 1 июля в России ужесточатся требования по выдаче потребительских кредитов. Банки и микрофинансовые организации будут применять повышенные коэффициенты риска по займам клиентов со средней и высокой долговой нагрузкой. Это значит, что заемщики с общей суммой выплат по всем займам свыше 80% ежемесячного дохода не смогут оформить новые кредитки или повысить лимиты по открытым ранее.

Как выход из ситуации портал предложил оформить кредитку до 1 июля и активировать ее позже. В обзоре рассмотрели кредитки российских банков с длинным грейсом и высокой вероятностью одобрения (по состоянию на 19 июня 2024-го).