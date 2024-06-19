В центре Краснодара начали ремонт улицы Пашковской: движение частично ограничат
Мэрия Краснодара рассказала о ремонте улицы Пашковской. Там обновят асфальт, разметку и дорожные знаки
19 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на улице Пашковской обновят дорожное полотно — от улицы Чкалова до Садовой. Протяженность участка составляет 2,3 км.
В Краснодаре строят трамвайную линию к Западному обходу:
Рабочие уже начали демонтировать бордюры. До конца июля специалисты обновят асфальт на проезжей части, разметку и дорожные знаки.
В связи с ремонтом на улице Пашковской частично ограничат движение транспорта. Власти просят автомобилистов строить маршруты с учетом изменений.
По данным администрации, на сегодня в городе отремонтировали 29 участков улиц.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре семь трамваев 19 и 22 июня завершат работу раньше. Это связано с ремонтом путей на пересечении улиц Горького и Рашпилевской. Узнать, как будет ходить транспорт, можно здесь.