В центре Краснодара начали ремонт улицы Пашковской: движение частично ограничат

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара krd.ru
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара krd.ru

Мэрия Краснодара рассказала о ремонте улицы Пашковской. Там обновят асфальт, разметку и дорожные знаки

19 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на улице Пашковской обновят дорожное полотно — от улицы Чкалова до Садовой. Протяженность участка составляет 2,3 км.

В Краснодаре строят трамвайную линию к Западному обходу:

Рабочие уже начали демонтировать бордюры. До конца июля специалисты обновят асфальт на проезжей части, разметку и дорожные знаки.

В связи с ремонтом на улице Пашковской частично ограничат движение транспорта. Власти просят автомобилистов строить маршруты с учетом изменений.

По данным администрации, на сегодня в городе отремонтировали 29 участков улиц.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре семь трамваев 19 и 22 июня завершат работу раньше. Это связано с ремонтом путей на пересечении улиц Горького и Рашпилевской. Узнать, как будет ходить транспорт, можно здесь.

Автомобили Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

Новости

В Анапе впервые пройдет фестиваль хоров
Ростов-на-Дону поборется за звание культурной столицы России 2026 года
Мусорный полигон Краснодара отправил на утилизацию 7 тыс. 640 тонн отходов за первый квартал 2024 года
В центре Краснодара начали ремонт улицы Пашковской: движение частично ограничат
Узнали, на сколько лет хватит мусорного полигона под Краснодаром. Сейчас он высотой с 13-этажный дом
В Краснодаре в июле начнет цвести амброзия: как с ней бороться и кого просить о покосе?

Лента новостей

Улыбнись чистому городу
Вчера, 17:10
Улыбнись чистому городу
Почему в Краснодаре убрали контейнеры для раздельного сбора отходов и на сколько еще хватит мусорного полигона в Копанском
В Краснодаре семь трамваев 19 и 22 июня временно изменят график движения
Вчера, 11:40
В Краснодаре семь трамваев 19 и 22 июня временно изменят график движения
Как будет ходить транспорт?
По Дальнему Западному обходу Краснодара на М-4 «Дон» проехали более 9 млн раз за год
Сегодня, 10:04
По Дальнему Западному обходу Краснодара на М-4 «Дон» проехали более 9 млн раз за год

Реклама на сайте