В центре Краснодара начали ремонт улицы Пашковской: движение частично ограничат

Мэрия Краснодара рассказала о ремонте улицы Пашковской. Там обновят асфальт, разметку и дорожные знаки

19 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на улице Пашковской обновят дорожное полотно — от улицы Чкалова до Садовой. Протяженность участка составляет 2,3 км.

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Рабочие уже начали демонтировать бордюры. До конца июля специалисты обновят асфальт на проезжей части, разметку и дорожные знаки. В связи с ремонтом на улице Пашковской частично ограничат движение транспорта. Власти просят автомобилистов строить маршруты с учетом изменений. По данным администрации, на сегодня в городе отремонтировали 29 участков улиц.