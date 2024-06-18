ГК ТОЧНО установила интерактивную стену с предсказаниями на VK Fest в Сочи. Стенд девелопера оценил актер и комик Дмитрий Журавлев

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Артема Гыченкова
    © Фото Артема Гыченкова

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) впервые стал официальным партнером крупнейшего музыкального фестиваля VK Fest в Сочи

Мероприятие прошло 15 июня в Олимпийском парке Сириуса и собрало более пятнадцати тысяч человек со всей страны. Гостей фестиваля ждали выступления известных артистов и блогеров, хедлайнером мероприятия стала группа «Звери».

Все желающие участвовали в спортивных состязаниях и мастер-классах от партнеров. Городской футбольный клуб устроил матч по панна-футболу, а хоккейный клуб «Сочи» организовал на площадке турнир по флорболу и настольному хоккею. Для любителей активного отдыха провели тренинги по прыжкам на батуте и гонкам на радиоуправляемых машинах. Также зрителей ждали викторины о музыке и кино, VR-экскурсии в горы и Эрмитаж, футуристичная фотозона и состязания на комплексном рукоходе.

1000 свечей и величайшие саундтреки:

ТОЧНО установила в «Сириусе» стенд в виде кубика Рубика площадью 50 кв. метров. Внутри помещения создали три зоны с активностями: интерактивную стену с предсказаниями, фотозону с крутящимся кубиком и кольцо желаний.

Последнее работало так: гости забрасывали кубик ТОЧНО в корзину с пожеланиями и выбирали, что они хотели бы видеть в своем будущем доме (бассейн во дворе, геймерская комната и т.д). За прохождение каждого этапа гостям наносили временные тату и выдавали брендированные мини-кубики с набором стикеров. Стенд ТОЧНО посетили более двух тысяч человек, а его креативность оценил известный блогер, актер и ведущий популярного ютуб-шоу Дмитрий Журавлев. 

  • © Фото Артема Гыченкова
    © Фото Артема Гыченкова
  • © Фото Артема Гыченкова
    © Фото Артема Гыченкова
  • © Фото Артема Гыченкова
    © Фото Артема Гыченкова

«Шутка должна вызывать смех, а не страх»:

VK Fest включал и образовательную программу — перед гостями с лекциями выступили титулованные спортсмены: российские фигуристы Никита Кацалапов и Максим Траньков, а также футболисты Федор Кудряшов и Владимир Гранат. 

VK Fest проводят с 2015 года. Впервые фестиваль состоялся в Сириусе в 2022 году, в 2023 году он собрал рекордные 17 тысяч зрителей. В этом году фестивально объединил пять городов. Он уже прошел в Уфе, Красноярске и Сочи, впереди —  Санкт-Петербург и Москва.

Как писали Юга.ру, 22-23 июня в Усть-Лабинске пройдет фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость: Троицкая ветка». Его посвятят Троице и трагическим событиям истории казачества.

ГК ТОЧНО Концерты Музыка Развлечения Сириус Сочи Фестивали

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