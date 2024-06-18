В Краснодаре семь трамваев 19 и 22 июня временно изменят график движения. Как будет ходить транспорт?

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Вечером 19 и 22 июня семь трамвайных маршрутов Краснодара завершат работу раньше, чем обычно. Это связано с ремонтом путей на пересечении улиц Горького и Рашпилевской

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 19 и 22 июня трамвайные маршруты № 2, 3, 6, 7, 11, 15, 21 завершат работу раньше. Изменения связаны с заменой рельс на пересечении улиц Горького и Рашпилевской.

В Краснодаре строят трамвайную линию к Западному обходу:

Последние трамваи маршрута № 2 «улицы Индустриальная — улица Декабристов» отправятся:

  • 19 июня от улицы Индустриальной — в 21:15;
  • 19 июня от улицы Декабристов — в 21:10;
  • 22 июня от улицы Индустриальной — в 21:06;
  • 22 июня от улицы Декабристов — в 21:24.

Последние трамваи маршрута № 3 «Западное депо — улица Декабристов» отправятся:

  • 19 июня от Западного депо — в 21:09;
  • 19 июня от улицы Декабристов — в 22:01;
  • 22 июня от Западного депо — в 21:01;
  • 22 июня от улицы Декабристов — в 21:50.

Последние трамваи маршрута № 6 «Юбилейный микрорайон — улица Димитрова» отправятся:

  • 19 июня из Юбилейного микрорайона — в 20:58;
  • 19 июня от улицы Димитрова — в 21:32;
  • 22 июня из Юбилейного микрорайона — в 21:00;
  • 22 июня от улицы Димитрова — в 22:01.

Последние трамваи маршрута № 7 «Западное депо — улица Димитрова» отправятся:

  • 19 июня от Западного депо — в 21:17 (обратно от улицы Димитрова в 22:09 по улице Титаровской);
  • 19 июня от улицы Димитрова — в 21:45 (по улице Стасова);
  • 22 июня от Западного депо — в 21:15 (обратно от улицы Димитрова в 22:05 по улице Титаровской);
  • 22 июня от улицы Димитрова — в 21:37 (по улице Стасова).

Последние трамваи маршрута № 11 «Юбилейный микрорайон — ж/д вокзал Краснодар-I» отправятся:

  • 19 июня из Юбилейного микрорайона — в 21:34;
  • 19 июня от ж/д вокзала — в 22:10;
  • 22 июня из Юбилейного микрорайона — в 21:23;
  • 22 июня от ж/д вокзала — в 22:01.

Последние трамваи маршрута № 15 «улица Петра Метальникова — ж/д вокзал Краснодар-I» отправятся:

  • 19 июня от улицы Петра Метальникова — в 21:17;
  • 19 июня от ж/д вокзала — в 21:04;
  • 22 июня от улицы Петра Метальникова — в 21:22;
  • 22 июня от ж/д вокзала — в 21:14.

Последние трамваи маршрута № 21 «улица Петра Метальникова — Юбилейный микрорайон» отправятся:

  • 19 июня улицы Петра Метальникова — в 21:47;
  • 19 июня из Юбилейного микрорайона — в 20:44;
  • 22 июня от улицы Петра Метальникова — в 21:36;
  • 22 июня из Юбилейного микрорайона — в 20:38.

При этом рейс № 21 19 июня в 21:00 из Юбилейного микрорайона проследует по измененному маршруту до конечной остановки «улица Декабристов». А 22 июня в 21:08 — по сокращенному пути до остановки «улица Солнечная», рейс в 21:26 — по измененному маршруту до конечной остановки «улица Декабристов».

Также после 21:30 трамваи № 3 и № 7 от Западного депо и № № 6, 11, 21 из ЮМР будут следовать до остановки «улица Пашковская» и от нее в обратном направлении.

Подробную информацию о движении трамваев можно узнать по телефону 8 (861) 262-51-15.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре у половины муниципальных автобусов, трамваев и троллейбусов нет кондиционеров.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай Транспорт

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В Краснодаре семь трамваев 19 и 22 июня временно изменят график движения. Как будет ходить транспорт?

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