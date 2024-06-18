В Краснодаре семь трамваев 19 и 22 июня временно изменят график движения. Как будет ходить транспорт?

Вечером 19 и 22 июня семь трамвайных маршрутов Краснодара завершат работу раньше, чем обычно. Это связано с ремонтом путей на пересечении улиц Горького и Рашпилевской

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что 19 и 22 июня трамвайные маршруты № 2, 3, 6, 7, 11, 15, 21 завершат работу раньше. Изменения связаны с заменой рельс на пересечении улиц Горького и Рашпилевской.

Последние трамваи маршрута № 2 «улицы Индустриальная — улица Декабристов» отправятся:

19 июня от улицы Индустриальной — в 21:15;

19 июня от улицы Декабристов — в 21:10;

22 июня от улицы Индустриальной — в 21:06;

22 июня от улицы Декабристов — в 21:24.

Последние трамваи маршрута № 3 «Западное депо — улица Декабристов» отправятся:

19 июня от Западного депо — в 21:09;

19 июня от улицы Декабристов — в 22:01;

22 июня от Западного депо — в 21:01;

22 июня от улицы Декабристов — в 21:50.

Последние трамваи маршрута № 6 «Юбилейный микрорайон — улица Димитрова» отправятся:

19 июня из Юбилейного микрорайона — в 20:58;

19 июня от улицы Димитрова — в 21:32;

22 июня из Юбилейного микрорайона — в 21:00;

22 июня от улицы Димитрова — в 22:01.

Последние трамваи маршрута № 7 «Западное депо — улица Димитрова» отправятся:

19 июня от Западного депо — в 21:17 (обратно от улицы Димитрова в 22:09 по улице Титаровской);

19 июня от улицы Димитрова — в 21:45 (по улице Стасова);

22 июня от Западного депо — в 21:15 (обратно от улицы Димитрова в 22:05 по улице Титаровской);

22 июня от улицы Димитрова — в 21:37 (по улице Стасова).

Последние трамваи маршрута № 11 «Юбилейный микрорайон — ж/д вокзал Краснодар-I» отправятся:

19 июня из Юбилейного микрорайона — в 21:34;

19 июня от ж/д вокзала — в 22:10;

22 июня из Юбилейного микрорайона — в 21:23;

22 июня от ж/д вокзала — в 22:01.

Последние трамваи маршрута № 15 «улица Петра Метальникова — ж/д вокзал Краснодар-I» отправятся:

19 июня от улицы Петра Метальникова — в 21:17;

19 июня от ж/д вокзала — в 21:04;

22 июня от улицы Петра Метальникова — в 21:22;

22 июня от ж/д вокзала — в 21:14.

Последние трамваи маршрута № 21 «улица Петра Метальникова — Юбилейный микрорайон» отправятся:

19 июня улицы Петра Метальникова — в 21:47;

19 июня из Юбилейного микрорайона — в 20:44;

22 июня от улицы Петра Метальникова — в 21:36;

22 июня из Юбилейного микрорайона — в 20:38.

При этом рейс № 21 19 июня в 21:00 из Юбилейного микрорайона проследует по измененному маршруту до конечной остановки «улица Декабристов». А 22 июня в 21:08 — по сокращенному пути до остановки «улица Солнечная», рейс в 21:26 — по измененному маршруту до конечной остановки «улица Декабристов».



Также после 21:30 трамваи № 3 и № 7 от Западного депо и № № 6, 11, 21 из ЮМР будут следовать до остановки «улица Пашковская» и от нее в обратном направлении.

Подробную информацию о движении трамваев можно узнать по телефону 8 (861) 262-51-15.