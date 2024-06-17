Минсельхоз не нашел оснований для колебаний цен на российские арбузы и дыни

14 июня пресс-служба Минсельхоза России сообщила , что в 2024 году урожай бахчевых культур составит около 652 тыс. тонн. Это чуть выше показателя сезона 2023 года (641,8 тыс. тонн).

По данным ведомства, лидером по производству бахчевых культур в России является Астраханская область — на регион приходится более 40% от общего объема. В этом году площадь под арбузы и дыни в регионе не увеличилась. Под бахчевые культуры предусмотрели 7100 га. Сейчас сев уже завершается. В 2023 году с этой площади собрали около 270 тыс. тонн.



В Минсельхозе заявили, что к основным производителям бахчевых культур относятся Волгоградская, Саратовская, Ростовская области, Краснодарский край, республики Дагестан, Чечня и Крым.



В перечисленных регионах погода не повлияла на урожай. Следовательно, ведомство не видит оснований для резких колебаний цен на российские арбузы и дыни.

Напомним, что 14 июня телеграм-канал Mash рассказывал о подражании арбузов и дынь из Ростова, Волгограда и Астрахани летом 2024 года минимум на 15% из-за аномально жаркой погоды и отсутствия дождей.