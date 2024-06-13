В Уфе птенцу сапсанов Уралсиба дали имя Буляк
Мэр Уфы дал имя птенцу сапсанов банка Уралсиб. Его прозвали Буляк
11 июня пресс-служба Уралсиба сообщила, что орнитологи окольцевали птенца семейства сапсанов, которые выводят потомство на крыше банка в Уфе. В мероприятии участвовал мэр города Ратмир Мавлиев. Он также выбрал имя для птенца, назвав его Буляк, что в переводе с башкирского языка означает «подарок».
«Уфе есть чем гордиться, так как сама природа создала все условия для того, чтобы такие птицы, как сапсаны, здесь гнездились, выводили потомство и всегда возвращались в свой родной дом», — отметил глава Уфы.
Птенцов кольцуют на третьей неделе, так как в этот период они могут перенести стресс и быстро восстановиться. На лапки ему закрепили небольшие кольца с цветовыми метками региона — красный цвет кольца на одной лапке и бело-зеленый на другой. После специалисты определили пол и присвоили номер. Птенец оказался самцом.
Вес сапсана составил 597 грамм, длина тела — 28 сантиметров, а размах крыльев — 58 сантиметров. У птенца уже начинает появляться оперение. Встать на крыло он должен после 30 июня. Летать юный сапсан начнет позже.
Семейство соколов-сапсанов каждую весну возвращается на крышу банка и занимает небольшой технический выступ. С 2019 года Уралсиб ведет круглосуточную онлайн-трансляцию о жизни сапсанов в период появления и взросления их птенцов. Зрители в «прямом эфире» могут наблюдать за ними.
Сезон 2024 года стал тяжелым для соколиного семейства — самка вернулась с травмированной лапкой. Это повлияло на их жизнь и высиживание птенцов. Орнитологи заявили, что в последнее время самка начала немного сжимать и разжимать травмированную лапку. Значит, она может выздороветь к следующему сезону.
Сапсаны включены в Красную книгу России, а их торговля этими птицами запрещена во всем мире. Что происходит на крыше банка и почему птицам так приглянулось это место, рассказывает фильм Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта «Атлас птиц Уфы») и группы ученых:
Как писали ранее Юга.ру, в мае 2024 года жители Сочи и сотрудники РГО спасли хищную птицу кобчика.
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