В Уфе птенцу сапсанов Уралсиба дали имя Буляк

11 июня пресс-служба Уралсиба сообщила, что орнитологи окольцевали птенца семейства сапсанов, которые выводят потомство на крыше банка в Уфе. В мероприятии участвовал мэр города Ратмир Мавлиев. Он также выбрал имя для птенца, назвав его Буляк, что в переводе с башкирского языка означает «подарок».

«Уфе есть чем гордиться, так как сама природа создала все условия для того, чтобы такие птицы, как сапсаны, здесь гнездились, выводили потомство и всегда возвращались в свой родной дом», — отметил глава Уфы.