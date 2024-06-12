В Краснодаре состоится лекция «Николай II. Пролог трех революций»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев приглашают обсудить годы правления императора Николая II и причины разразившихся революций (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «Николай II. Пролог трех революций». Встреча пройдет 15 июня.

Программа:

  • почему последнего императора России многие считали дураком;
  • кто такой Григорий Распутин и какое влияние он и другие «экстрасенсы» оказывали на царскую семью;
  • что было для Николая II идеалом правления;
  • кто развязал неудачную для России русско-японскую войну;
  • какой профессией хотел, но так и не смог в полной мере овладеть последний император России.

Историк Алена Дубиковская проведет лекцию и расскажет обо всём этом.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 14:00.

Узнать подробности можно по ссылке.

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