В Новороссийске пройдет музыкальный фестиваль в помощь детям-инвалидам и бездомным животным

Новороссийская кавер-группа «Бакс бани» анонсировала на 8 июня благотворительный фестиваль. Цель мероприятия — собрать средства для подопечных фонда «Небо на ладони», а также помочь приюту для животных «Преданное сердце».

«Наша главная задача — на вырученные деньги купить хотя бы несколько колясок для детей-инвалидов. И братья наши меньшие тоже не останутся без внимания. У приюта для животных «Преданное сердце» будет отдельная зона с беспроигрышной лотереей и другими активностями», — рассказал журналистке Юга.ру продюсер, организатор и идейный вдохновитель фестиваля Андрей Филатов.

Также будет открыт сбор гуманитарной помощи для тех, кто не может поддержать финансово.

Список необходимого для животных:

железные миски;

ошейники;

поводки;

впитывающие пленки;

бинты;

хлордексидин и перекись водорода;

ветошь (одеяла, пледы, полотенца, постельное белье);

корма для кошек и собак;

средства для обработок от паразитов.

8 июня на протяжении всего дня в парке имени Фрунзе будут выступать кавер-группы ЮФО и танцевальные коллективы. Кроме того, будут работать ярмарка, фудкорт, аниматоры, зоны для квестов и интерактивов.

Начало фестиваля в 14:30, закрытие в 22:30. Вход свободный.