В Новороссийске пройдет музыкальный фестиваль в помощь детям-инвалидам и бездомным животным
Новороссийцев приглашают посетить благотворительный «Бакс бани fest» (6+)
Новороссийская кавер-группа «Бакс бани» анонсировала на 8 июня благотворительный фестиваль. Цель мероприятия — собрать средства для подопечных фонда «Небо на ладони», а также помочь приюту для животных «Преданное сердце».
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«Наша главная задача — на вырученные деньги купить хотя бы несколько колясок для детей-инвалидов. И братья наши меньшие тоже не останутся без внимания. У приюта для животных «Преданное сердце» будет отдельная зона с беспроигрышной лотереей и другими активностями», — рассказал журналистке Юга.ру продюсер, организатор и идейный вдохновитель фестиваля Андрей Филатов.
Также будет открыт сбор гуманитарной помощи для тех, кто не может поддержать финансово.
Список необходимого для животных:
- железные миски;
- ошейники;
- поводки;
- впитывающие пленки;
- бинты;
- хлордексидин и перекись водорода;
- ветошь (одеяла, пледы, полотенца, постельное белье);
- корма для кошек и собак;
- средства для обработок от паразитов.
8 июня на протяжении всего дня в парке имени Фрунзе будут выступать кавер-группы ЮФО и танцевальные коллективы. Кроме того, будут работать ярмарка, фудкорт, аниматоры, зоны для квестов и интерактивов.
Начало фестиваля в 14:30, закрытие в 22:30. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске инвалиды-колясочники не смогли спуститься к оборудованному пляжу.