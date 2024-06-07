В Новороссийске пройдет музыкальный фестиваль в помощь детям-инвалидам и бездомным животным

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Новороссийцев приглашают посетить благотворительный «Бакс бани fest» (6+)

Новороссийская кавер-группа «Бакс бани» анонсировала на 8 июня благотворительный фестиваль. Цель мероприятия — собрать средства для подопечных фонда «Небо на ладони», а также помочь приюту для животных «Преданное сердце».

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«Наша главная задача — на вырученные деньги купить хотя бы несколько колясок для детей-инвалидов. И братья наши меньшие тоже не останутся без внимания. У приюта для животных «Преданное сердце» будет отдельная зона с беспроигрышной лотереей и другими активностями», — рассказал журналистке Юга.ру продюсер, организатор и идейный вдохновитель фестиваля Андрей Филатов.

Также будет открыт сбор гуманитарной помощи для тех, кто не может поддержать финансово.

Список необходимого для животных: 

  • железные миски;
  • ошейники;
  • поводки;
  • впитывающие пленки;
  • бинты;
  • хлордексидин и перекись водорода;
  • ветошь (одеяла, пледы, полотенца, постельное белье);
  • корма для кошек и собак;
  • средства для обработок от паразитов.

8 июня на протяжении всего дня в парке имени Фрунзе будут выступать кавер-группы ЮФО и танцевальные коллективы. Кроме того, будут работать ярмарка, фудкорт, аниматоры, зоны для квестов и интерактивов.

Начало фестиваля в 14:30, закрытие в 22:30. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске инвалиды-колясочники не смогли спуститься к оборудованному пляжу.

Деньги Животные Музыка Новороссийск отдых Развлечения Фестивали

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В Новороссийске пройдет музыкальный фестиваль в помощь детям-инвалидам и бездомным животным
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