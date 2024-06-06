МегаФон и «Газпром межрегионгаз» обсудили цифровизацию контроля за поставками газа

МегаФон предложит технические решения по передаче данных для «Газпром межрегионгаза» — крупнейшего поставщика природного газа для потребителей всех категорий

Проект подразумевает цифровизацию поставок газа, внедрение систем телеметрии и умных счетчиков на территории страны. О начале работ в этом направлении гендиректор МегаФона Хачатур Помбухчан и гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов договорились на Петербургском международном экономическом форуме.

Сейчас «Газпром межрегионгаз» занимается внедрением систем телеметрии для дистанционного контроля и передачи показаний счетчиков газа. Составная часть проекта — дистанционная передача информации от устройств в центры обработки данных с помощью оператора связи.

В ходе переговоров стороны договорились о совместной проработке решений на базе IoT-технологий, которые позволят с высокой точностью отслеживать объем потребления газа и дистанционно мониторить объекты.

МегаФон также разработает проект федерального тарифа с обеспечением информационной безопасности для всех типов устройств передачи данных «Газпром межрегионгаза».