МегаФон и «Газпром межрегионгаз» обсудили цифровизацию контроля за поставками газа
МегаФон предложит технические решения по передаче данных для «Газпром межрегионгаза» — крупнейшего поставщика природного газа для потребителей всех категорий
Проект подразумевает цифровизацию поставок газа, внедрение систем телеметрии и умных счетчиков на территории страны. О начале работ в этом направлении гендиректор МегаФона Хачатур Помбухчан и гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов договорились на Петербургском международном экономическом форуме.
Сейчас «Газпром межрегионгаз» занимается внедрением систем телеметрии для дистанционного контроля и передачи показаний счетчиков газа. Составная часть проекта — дистанционная передача информации от устройств в центры обработки данных с помощью оператора связи.
В ходе переговоров стороны договорились о совместной проработке решений на базе IoT-технологий, которые позволят с высокой точностью отслеживать объем потребления газа и дистанционно мониторить объекты.
МегаФон также разработает проект федерального тарифа с обеспечением информационной безопасности для всех типов устройств передачи данных «Газпром межрегионгаза».
Компании уже сотрудничали при реализации пилотного проекта в Вологодской области. Тогда в регионе установили более 300 интеллектуальных приборов. «Газпром межрегионгаз» финансирует этот проект, а МегаФон обеспечивает связь для дистанционной передачи показаний.
«География работы «Газпром межрегионгаза» охватывает практически всю территорию нашей страны. А мы обладаем максимальным покрытием сети среди операторов связи и скоростью передачи данных, что критически важно для нашего партнера. Сочетание этих факторов создает все условия для успешной реализации проектов по цифровизации контроля газовых поставок», — отметил Хачатур Помбухчан.
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