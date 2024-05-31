У краснокнижных сапсанов на крыше здания Уралсиба появился птенец

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  • © Фото Эльзы Габбасовой
    © Фото Эльзы Габбасовой

У пары сапсанов, живущих на крыше здания банка Уралсиб в Уфе, вывелся птенец

Семейство соколов-сапсанов каждую весну возвращается на крышу здания банка и занимает небольшой технический выступ. С 2019 года Уралсиб ведет круглосуточную онлайн-трансляцию о жизни сапсанов в период появления и взросления их птенцов. Зрители наблюдают за появлением птенцов и их первыми попытками «встать на крыло» и за работой орнитологов во время кольцевания, а позже — выбирают имена для птенцов. Предыдущие трансляции получили отклики ученых-орнитологов их разных стран мира. В этом году сапсаны вернулись на привычное место 24 марта. 

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В этом году птенец в семействе сапсанов один, хотя в кладке было три яйца. Этот сезон, по словам орнитологов, стал самым тяжелым для соколиного семейства за все годы наблюдений — самка вернулась с травмированной лапкой, что повлияло на жизнь семьи и процесс насиживания птенцов. «К сожалению, второй и третий птенцы оказались слабыми и не выжили. Большая вероятность, что на это повлияла травма самки. Она не могла охотиться, добывать себе пищу и полноценно обогревать кладку», — отмечает орнитолог проекта Эльза Габбасова.

  • © Фото Эльзы Габбасовой
    © Фото Эльзы Габбасовой

Все эти годы сотрудники банка прилагали максимум усилий, чтобы не беспокоить птиц во время гнездования, но непростая ситуация потребовала вмешательства. Работники Уралсиба нашли частное хозяйство и организовали поставку «обедов» для сапсанов. Орнитолог Эльза Габбасова регулярно приезжает в банк, чтобы подкармливать птиц, помогая семейству соколов пережить этот период. Самка с первых дней положительно отреагировала на предлагаемую пищу, а самец трогательно не покушается на «дополнительный паек», все оставляя семье. Орнитолог также отмечает, что в последнее время самка начала немного сжимать и разжимать травмированную лапку, что дает надежду на ее полное выздоровление к следующему сезону.

Сапсаны включены в Красную книгу России, а их торговля этими птицами запрещена во всем мире. Что происходит на крыше банка и почему птицам так приглянулось это место, рассказывает фильм Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта «Атлас птиц Уфы») и группы ученых:

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