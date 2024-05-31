Власти изменили статус Анапы с городского на муниципальный округ. Что это значит?
ЗСК лишило Анапу статуса городского округа. Депутаты сообщили, что она не соответствует ряду критериев
30 мая Заксобрание Краснодарского края официально изменило статус Анапы с городского на муниципальный округ. Это сделано для приведения ее положения в соответствие с федеральным законом.
Сейчас площадь сельских территорий Анапы больше городской, а сельских жителей больше, чем горожан. Это не соответствует статусу города.
«Тогда как в городском округе необходимо, чтобы не менее двух третей жителей входящих в него поселений проживали в городе», — отметили в мэрии.
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Вечером 30 мая в СМИ появились новости о том, что Анапа потеряла статус города-курорта, однако 31 мая мэрия уточнила информацию:
«При этом Анапа не теряет статуса города и курорта, как об этом ошибочно написали в ряде СМИ, и на жизни анапчан это никак не отразится. Смена статуса связана с проведением административно-муниципальной реформы по всей стране».
В администрации Анапы добавили, что подобную реформу также проходят Горячий Ключ, Туапсе, Приморско-Ахтарск и другие муниципалитеты края и России.
Как писали Юга.ру, в Анапе открылась новая дорога, ведущая к популярной достопримечательности — искусственному озеру в туристическом поселке Сукко.