Власти изменили статус Анапы с городского на муниципальный округ. Что это значит?

ЗСК лишило Анапу статуса городского округа. Депутаты сообщили, что она не соответствует ряду критериев

30 мая Заксобрание Краснодарского края официально изменило статус Анапы с городского на муниципальный округ. Это сделано для приведения ее положения в соответствие с федеральным законом.

Сейчас площадь сельских территорий Анапы больше городской, а сельских жителей больше, чем горожан. Это не соответствует статусу города.

«Тогда как в городском округе необходимо, чтобы не менее двух третей жителей входящих в него поселений проживали в городе», — отметили в мэрии.