Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Жасмин»

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал новый кинопоказ в рамках проекта «Кино на траве». 5 июня в 19:30 можно будет посмотреть и обсудить с психологом Анной Сокол ленту «Жасмин» режиссера Вуди Аллена.

Супруги Хэл и Жасмин Фрэнсис живут в мире богатства и вседозволенности. Из-за аферы мужа светская львица теряет деньги и статус. Жасмин переезжает в скромную квартиру сестры в Сан-Франциско, чтобы попытаться взять себя в руки и жить дальше. Кейт Бланшетт исполнила главную роль, Салли Хокинс, Алек Болдуин и Питер Сарсгаард — второстепенные.

Кинопоказ пройдет на летней террасе ресторана Villa Verde по адресу улица Мира, 60. Стоимость участия 1000 рублей. Бронь мест по телефону +7 (989) 235-55-57.