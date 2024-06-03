Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Жасмин»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Жасмин» © Скриншот видео с YouTube-канала «Киноход: билеты в кино»
    Кадр из трейлера к фильму «Жасмин» © Скриншот видео с YouTube-канала «Киноход: билеты в кино»

В Краснодаре покажут ленту «Жасмин» Вуди Аллена (18+)

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал новый кинопоказ в рамках проекта «Кино на траве». 5 июня в 19:30 можно будет посмотреть и обсудить с психологом Анной Сокол ленту «Жасмин» режиссера Вуди Аллена.

Супруги Хэл и Жасмин Фрэнсис живут в мире богатства и вседозволенности. Из-за аферы мужа светская львица теряет деньги и статус. Жасмин переезжает в скромную квартиру сестры в Сан-Франциско, чтобы попытаться взять себя в руки и жить дальше. Кейт Бланшетт исполнила главную роль, Салли Хокинс, Алек Болдуин и Питер Сарсгаард — второстепенные.

Кинопоказ пройдет на летней террасе ресторана Villa Verde по адресу улица Мира, 60. Стоимость участия 1000 рублей. Бронь мест по телефону +7 (989) 235-55-57.

Как писали Юга.ру, Apple и Sony Pictures выпустили первый трейлер комедийного боевика «Одинокие волки». Сюжет посвящен приключениям двух преступников, которых наняли на одну и ту же работу.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Жасмин»
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