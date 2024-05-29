Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить драмеди «Мы купили зоопарк»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Мы купили зоопарк» © Скриншот видео с YouTube-канала «что в кино»
    Кадр из трейлера к фильму «Мы купили зоопарк» © Скриншот видео с YouTube-канала «что в кино»

В Краснодаре состоится показ комедийной драмы режиссёра Кэмерона Кроу «Мы купили зоопарк» (18+)

Фотостудии Sisters 31 мая приглашает посмотреть и обсудить ленту «Мы купили зоопарк». В основе сценария лежит одноимённая книга мемуаров Бенджамина Ми. Роли в фильме исполнили Мэтт Дэймон, Скарлетт Йоханссон, Томас Хейден Чёрч, Колин Форд, Мэгги Элизабет Джонс, Энгус Макфадьен, Эль Фаннинг, Патрик Фьюджит, Джон Майкл Хиггинс.

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Бенджамин Ми скорбит о смерти жены Кэтрин. Его 14-летнего сына Дилана отчислили из школы. Мужчина решает начать всё заново в новом доме. Он объезжает много зданий со своей 7-летней дочерью Рози, но не находит ничего подходящего. Позже девочка показывает ему буклет с фотографиями дома, который кажется идеальным. Однако риэлтор сообщает, что в имении есть зоопарк, закрытый несколько лет назад. Если они хотят купить дом, то вместе с ним должны взять и многочисленных животных.

Начало показа в 19:30. Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки.

Как писали Юга.ру, в краснодарском интеллектуальном клубе «Культпросвет» 30 мая стартует сезон кинопоказов на летней террасе расторана Villa Verde. Первым фильмом станет драма «Место встречи» итальянского режиссера Паоло Дженовезе.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить драмеди «Мы купили зоопарк»
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