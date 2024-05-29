Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить драмеди «Мы купили зоопарк»

Бенджамин Ми скорбит о смерти жены Кэтрин. Его 14-летнего сына Дилана отчислили из школы. Мужчина решает начать всё заново в новом доме. Он объезжает много зданий со своей 7-летней дочерью Рози, но не находит ничего подходящего. Позже девочка показывает ему буклет с фотографиями дома, который кажется идеальным. Однако риэлтор сообщает, что в имении есть зоопарк, закрытый несколько лет назад. Если они хотят купить дом, то вместе с ним должны взять и многочисленных животных.

Начало показа в 19:30. Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки.