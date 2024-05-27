В 2024 году более 50 сотрудников ЕвроХима получили профессиональные награды

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Краснодарский край

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

В честь Дня химика на предприятии ЕвроХим-БМУ состоялся праздничный концерт, где отметили заслуги сотрудников производства

В ЕвроХим-БМУ отметили День химика. На мероприятии с приветственным словом выступил исполнительный директор предприятия Александр Сидельников. Он отметил достижения ЕвроХим-БМУ за 2023 год и поздравил работников.

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В 2024 году более 50 работников ЕвроХим-БМУ получили:

  • почетные грамоты Министерства промышленной политики;
  • благодарности губернатора;
  • почетные грамоты и благодарственные письма от ЕвроХима;
  • благодарственные письма городской и районной администраций;
  • почетные дипломы Российского союза химиков;
  • почетные дипломы и знаки Росхимпрофсоюза. 

На мероприятии также присутствовали руководители предприятия, глава Белореченского района и замглавы Белореченска.

Как писали ранее Юга.ру, ЕвроХим запустит в Белореченске производство серосодержащих удобрений.

Белореченский район ЕвроХим Награды Промышленность

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