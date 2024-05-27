В 2024 году более 50 сотрудников ЕвроХима получили профессиональные награды
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В честь Дня химика на предприятии ЕвроХим-БМУ состоялся праздничный концерт, где отметили заслуги сотрудников производства
В ЕвроХим-БМУ отметили День химика. На мероприятии с приветственным словом выступил исполнительный директор предприятия Александр Сидельников. Он отметил достижения ЕвроХим-БМУ за 2023 год и поздравил работников.
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В 2024 году более 50 работников ЕвроХим-БМУ получили:
- почетные грамоты Министерства промышленной политики;
- благодарности губернатора;
- почетные грамоты и благодарственные письма от ЕвроХима;
- благодарственные письма городской и районной администраций;
- почетные дипломы Российского союза химиков;
- почетные дипломы и знаки Росхимпрофсоюза.
На мероприятии также присутствовали руководители предприятия, глава Белореченского района и замглавы Белореченска.
Как писали ранее Юга.ру, ЕвроХим запустит в Белореченске производство серосодержащих удобрений.
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