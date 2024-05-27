В 2024 году более 50 сотрудников ЕвроХима получили профессиональные награды

В честь Дня химика на предприятии ЕвроХим-БМУ состоялся праздничный концерт, где отметили заслуги сотрудников производства

В ЕвроХим-БМУ отметили День химика. На мероприятии с приветственным словом выступил исполнительный директор предприятия Александр Сидельников. Он отметил достижения ЕвроХим-БМУ за 2023 год и поздравил работников.

В 2024 году более 50 работников ЕвроХим-БМУ получили: почетные грамоты Министерства промышленной политики;

благодарности губернатора;

почетные грамоты и благодарственные письма от ЕвроХима;

благодарственные письма городской и районной администраций;

почетные дипломы Российского союза химиков;

почетные дипломы и знаки Росхимпрофсоюза. На мероприятии также присутствовали руководители предприятия, глава Белореченского района и замглавы Белореченска.