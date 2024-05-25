Тысячи жителей Краснодара остались без электричества из-за аварии

Без электроэнергии остались жители улиц: 9 Тихая, Дивная, Новосельская, Новотитаровская, Целиноградская, Гусника, Декоративная, Нарыкова, Аэропортовский проспект, Гагарина, Картинная, Ржаная, Трактовая, Ясеневая, Зимняя, Природная, 8 Марта, Крайняя, Крупской, Бершанской, Дзержинского, Карасунская, Космонавтов, Черноморская, Седина, Ворошилова, Почтовая, Запорожская, 1 Мая, Коренная, Черноморская, Полевая, Звездная, Ушакова, Центральная, Атамана Котляровского, Атамана Николаева, Ейское шоссе, Дальняя, Западная, Зеленая, Светлая, Степная, Бородинский переулок, Горького, Некрасова, Приозерная, Октябрьская, Бершанской, Гоголя, Демченко, Карасунская, 1 Заречная, Новая, Кубанская, Плиева, Ленина, Садовая, Мачуги, Благоева, Шевченко, Фадеева. Сотрудники диспетчерской службы рассказали, что на местах работают аварийные бригады, но не уточнили приблизительное время ремонта.

Как писали ранее Юга.ру, в начале июля 2024 года в Краснодарском крае поднимут цены на электричество. Ресурс подорожает почти на 9%.