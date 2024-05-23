Летом в горах Сочи откроют центр гастротуризма

В Красной Поляне продолжают строить центр гастрономического туризма. Его планируют открыть этим летом

Летом 2024 года на курорте Красная Поляна откроют центр гастротуризма Redpeak. В нем разместят ресторанный комплекс, пивоварню, дегустационные залы и фирменный магазин с местной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сейчас готовность объекта составляет 80%. Там остеклили периметр здания, установили наружные инженерные сети и кровлю. Центр гастротуризма планируют открыть в конце июня.

Соглашение о строительстве центра подписали на Петербургском экономическом форуме в 2022 году.

«Из 50 инвестпроектов, которые сейчас реализуются в сфере курортов, 27 были подписаны на ПМЭФ разных лет. Общий объем инвестиций по ним составляет порядка 372 млрд рублей. По итогу их реализации в крае появится около 15 тыс. новых рабочих мест и более 26 тыс. номеров», — рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.