Летом в горах Сочи откроют центр гастротуризма

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта пресс-службы администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru
    © Фото с сайта пресс-службы администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru

В Красной Поляне продолжают строить центр гастрономического туризма. Его планируют открыть этим летом

Летом 2024 года на курорте Красная Поляна откроют центр гастротуризма Redpeak. В нем разместят ресторанный комплекс, пивоварню, дегустационные залы и фирменный магазин с местной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону стартовал ресторанный фестиваль:

Сейчас готовность объекта составляет 80%. Там остеклили периметр здания, установили наружные инженерные сети и кровлю. Центр гастротуризма планируют открыть в конце июня.

Соглашение о строительстве центра подписали на Петербургском экономическом форуме в 2022 году.

«Из 50 инвестпроектов, которые сейчас реализуются в сфере курортов, 27 были подписаны на ПМЭФ разных лет. Общий объем инвестиций по ним составляет порядка 372 млрд рублей. По итогу их реализации в крае появится около 15 тыс. новых рабочих мест и более 26 тыс. номеров», — рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Напомним, что в Краснодаре 25 мая пройдет фестиваль клубники. Гостям в бело-красном обещают призы.

Как писали ранее Юга.ру, Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в топ-10 городов с самой вкусной шаурмой.

Еда Красная Поляна Кулинария Курорты и туризм Продукты питания Сочи

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