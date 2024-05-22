Краснодарцев приглашают сняться в сериале о жизни в микрорайоне Любимово

Группа компаний «ИНСИТИ» ищет актеров для документального мини-сериала «Я люблю Любимово»

Первые 5 серий уже доступны на ютуб-канале «ИНСИТИ». Каждая из них — документальный рассказ от первого лица, один день из жизни человека или целой семьи в локациях микрорайона и каждого квартала.

Для следующих эпизодов застройщик ищет «активных и открытых жителей микрорайона с жизненными и, возможно, трогательными историями». Возраст, профессия, состав семьи не имеют значения.

Есть и условие: претендент должен проживать в микрорайоне Любимово.

Если вы не боитесь видеокамеры и хотите рассказать о себе — пишите в личные сообщения в любом мессенджере на номер +7(964)899-06-47.