В умных телевизорах Краснодарского края заработает платформа туманного гейминга

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Жители Кубани смогут использовать платформу туманного гейминга на умных телевизорах и ТВ-приставках

Играть на платформе облачного гейминга МТС Fog Play можно с помощью любого геймпада. В ней используется технология компьютерного зрения. Она позволяет автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры. 

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Разработчики рассказали, что ежемесячная аудитория составляет более 100 тыс. игроков, которым удаленно предоставляют доступ к больше 1,5 тыс. компьютеров. В 2024 году количество пользователей сервиса планируют увеличить в десять раз. Пройденный прогресс автоматически сохраняется в облаке «МТС Вторая память» — в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз.

Владельцы мощных компьютеров могут предоставлять доступ к своим устройствам, самостоятельно устанавливая плату. Она зависит от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов. Игроки также сами выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться. По итогам 2023 года в среднем плата за игру составила 23 рублей в час.

МТС Fog Play — игровой маркетплейс, где пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать игры с высокими требованиями на своих устройствах — ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV. Максимальное поддерживаемое разрешение — 4K. Сейчас в маркетплейсе насчитывается более 10 тыс. игр.

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