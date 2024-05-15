В умных телевизорах Краснодарского края заработает платформа туманного гейминга

Играть на платформе облачного гейминга МТС Fog Play можно с помощью любого геймпада. В ней используется технология компьютерного зрения. Она позволяет автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры.

Разработчики рассказали, что ежемесячная аудитория составляет более 100 тыс. игроков, которым удаленно предоставляют доступ к больше 1,5 тыс. компьютеров. В 2024 году количество пользователей сервиса планируют увеличить в десять раз. Пройденный прогресс автоматически сохраняется в облаке «МТС Вторая память» — в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз.

Владельцы мощных компьютеров могут предоставлять доступ к своим устройствам, самостоятельно устанавливая плату. Она зависит от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов. Игроки также сами выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться. По итогам 2023 года в среднем плата за игру составила 23 рублей в час.



МТС Fog Play — игровой маркетплейс, где пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать игры с высокими требованиями на своих устройствах — ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV. Максимальное поддерживаемое разрешение — 4K. Сейчас в маркетплейсе насчитывается более 10 тыс. игр.