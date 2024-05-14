Уралсиб запустил онлайн-трансляцию из гнезда краснокнижных сапсанов на крыше банка

Уралсиб запустил ежегодную онлайн-трансляцию с крыши офиса банка в центре Уфы

Семейство сапсанов каждую весну возвращается на крышу здания банка и занимает небольшой технический выступ. С 2019 года банк ведет круглосуточную онлайн-трансляцию о жизни сапсанов в период появления и взросления их птенцов. Зрители в прямом эфире видят период появления птенцов, их первые попытки «встать на крыло», а также наблюдают за работой орнитологов во время кольцевания (когда определяют пол птиц и дают им имена). Предыдущие трансляции получили отклики ученых-орнитологов их разных стран мира.

Трансляция (двухчасовая запись с перемоткой) доступна в группе банка «ВКонтакте». Видео за предыдущие дни 14 мая появятся в альбоме группы банка. Уралсиб реализует проект совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой «Атласа птиц Уфы».

В этом году сапсаны вернулись на привычное место 24 марта. Этот сезон, по мнению орнитологов, стал самым тяжелым для соколиного семейства за все годы — самка прилетела в родные места с травмированной лапкой. Как и почему это произошло неизвестно. Птице сложно даже ходить, не говоря уже об охоте, на которую в период выкармливания птенцов оба сапсана вылетают по очереди, сменяя друг друга в гнезде. И тем не менее соколы готовятся стать родителями — всего в кладке 3 яйца, которые появились в период с 14 по 18 апреля. Первенца ожидают в начале 20-х чисел мая.

© Фото Эльзы Габбасовой

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Непростая ситуация потребовала вмешательства сотрудников банка. Они организовали поставки привычных «обедов» для сапсанов, а опытный орнитолог проекта Эльза Габбасова будет кормить птиц в период гнездования. «Как отреагируют птицы на такую заботу — этот вопрос вызывает большой интерес у орнитологов и некоторую обеспокоенность у нас, сотрудников банка. Ведь все эти годы мы прилагали максимум усилий, чтобы не беспокоить птиц во время гнездования. Даже мойку окон и благоустройство выступа, где обычно распологается семья сапсанов, проводили, подстраиваясь под график прилета птиц», — отмечают в Уралсибе.

Сапсаны включены в Красную книгу России, а их торговля этими птицами запрещена во всем мире. Соколы-сапсаны выводят птенцов на крыше банка в Уфе более 17 лет подряд. О том, что происходит на крыше банка и почему птицам удобно там располагаться, рассказывает фильм Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта «Атлас птиц Уфы») и группы ученых по ссылке.