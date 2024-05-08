В Адыгее построят первую в республике многоэтажку с системой «Умный дом»

В Адыгее в жилой комплекс «ПРИМА» интегрируют умные сервисы

Новый шестнадцатиэтажный дом комфорт-класса построят в ауле Новая Адыгея (Тахтамукайский район). Среди умных сервисов — телеметрия, мобильный домофон, система контроля и управления доступом, видеонаблюдение и электрозаправочные станции. Жилой комплекс возведет ГК «АРТ ГРУПП» с помощью проектного финансирования Сбера. Систему «Умный дом» установит компания Домá.

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Как объясняет управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко, квартиры в новом ЖК можно будет купить в ипотеку, в том числе по льготным программам: семейная, военная, ипотека для ИТ-специалистов, с использованием материнского капитала и жилищных сертификатов.

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При проектном финансировании банка деньги клиентов хранятся на эскроу-счетах до введения дома в эксплуатацию и регистрации прав собственности. Застройщик сможет получить средства покупателей только после сдачи дома.