Где отдыхают туристы в Большом Сочи: 5 популярных мест

МегаФон назвал топ-5 популярных у абонентов локаций в Большом Сочи

Количество туристов на курорте с начала года выросло на 28%, отмечает МегаФон. Прибывая в центральную часть города, большинство строит маршруты к достопримечательностям. Оператор проанализировал активность абонентов в интернете и составил рейтинг самых «прокачанных» мест.

Открывает топ Морской вокзал, один из самых узнаваемых объектов города. Он принимает суда длиной до 220 метров. Тут же ходят прогулочные катеры и яхты. Рядом разбили сквер с пальмами, олеандрами, самшитами и розовыми кустами.

Морпорт Сочи © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Морпорт Сочи © Фото Марины Солошко, Юга.ру

С начала года абоненты прокачали здесь более 91 ТБ данных, что сравнимо с беспрерывным просмотром фильма «Бриллиантовая рука» на протяжении 28 месяцев. Один из эпизодов фильма снимали в этой локации. Сейчас скульптуры с лицами актеров Папанова, Миронова, Никулина и Гребешковой стоят на улице Войкова и смотрят прямо на порт.

Вторую позицию рейтинга занимает Приморский парк, на 3 км растянувшийся вдоль побережья. Здесь сразу несколько интересных объектов: старинный маяк, первая библиотека, храм, памятники, скульптуры, аттракционы. К маю пользователи МегаФона потратили тут 89 ТБ трафика равные 20 млн музыкальных композиций.

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

Закрывает тройку лидеров парк «Дендрарий» с историей в 135 лет. Здесь на площади в 46,4 га растет почти полторы тысячи разных деревьев и кустарников. У каждого из них есть табличка с описанием, поэтому многие туристы выбирают самостоятельные прогулки. Также есть обзорные экскурсии на электромобиле.

Читайте также: В сочинском дендрарии спустя год снова откроют канатную дорогу

В этом году туристы израсходовали здесь 82 ТБ интернет-трафика. Этого хватит, чтобы 25 месяцев без остановки показывать фильм «Чебурашка». Именно в этом парке по сценарию фильма работал Гена.

Дендрарий в Сочи © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

В список популярных объектов попали также Тисо-самшитовая роща и парк «Ривьера».

Больше 52% гостей приезжают из других регионов, почти 17% из них — жители Москвы. Помимо них здесь часто отдыхают петербуржцы, самарцы, екатеринбуржцы, волгоградцы, тюменцы.

Что посмотреть в Сочи: музей-бар, водопады, ресторан с видом на горы и еще 3 классных места

«Турпоток в Сочи продолжает увеличиваться. Чтобы пребывание гостей края было комфортнее, мы каждый день работаем над развитием собственной сети. В апреле инженеры модернизировали оборудование близ Морского порта. После проведенных работ скорость мобильного интернета разгоняется до 189 Мбит/с», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.