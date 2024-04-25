Жители Калмыкии смогут оформлять выход на пенсию онлайн или в офисах банка

Для подачи заявления о выходе на пенсию жителям Калмыкии теперь не нужно посещать МФЦ или Социальный фонд России

Оба заявления — на назначение пенсии и на получение выплат — можно оформить в офисах Сбера или в мобильном приложении банка. Сделать это нужно за 30 дней до выхода на заслуженный отдых.

Первое заявление необходимо, чтобы подтвердить Соцфонду России (СФР) свою готовность получать выплаты, а второе — чтобы деньги приходили на конкретный счет.