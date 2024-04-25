Жители Калмыкии смогут оформлять выход на пенсию онлайн или в офисах банка

Вся Россия

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  • © Фото pvproductions, ru.freepik.com
    © Фото pvproductions, ru.freepik.com

Для подачи заявления о выходе на пенсию жителям Калмыкии теперь не нужно посещать МФЦ или Социальный фонд России

Оба заявления — на назначение пенсии и на получение выплат — можно оформить в офисах Сбера или в мобильном приложении банка. Сделать это нужно за 30 дней до выхода на заслуженный отдых.

Первое заявление необходимо, чтобы подтвердить Соцфонду России (СФР) свою готовность получать выплаты, а второе — чтобы деньги приходили на конкретный счет. 

С оформлением обоих документов бесплатно помогут сотрудники офисов Сбера. Помимо этого они расскажут об основах кибербезопасности и научат пользоваться банковской картой.

Что нужно краснодарцам для достойной жизни на пенсии:

Создать и передать заявление на назначение пенсии в СФР можно и самостоятельно — через приложение СберБанк Онлайн. Для этого достаточно набрать в строке поиска «Назначение пенсии», заполнить анкету и подтвердить отправку заявки. В онлайн-сервисах других крупных банков такой функции пока нет.

По статистике, в Краснодарском крае женщины копят вдолгую в три раза чаще мужчин. Они вносят на свой счет в среднем по 8,1 тыс. рублей.

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