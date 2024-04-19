В Анапе выросла емкость мобильной сети МегаФона

МегаФон модернизировал телеком-оборудование во всех районах Анапы

Возросшая емкость сети позволила нарастить скорость передачи данных в гаджетах анапчан и отдыхающих.

С каждым годом Анапа привлекает все больше гостей. Только в марте здесь побывало на 17% больше абонентов из других регионов страны, чем за тот же месяц годом ранее, отметили в своём исследовании аналитики МегаФона. В зоне особого внимания туристов — новая благоустроенная набережная, смотровые площадки, парки и скверы.

«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»: летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России

Кроме того, в Анапе ежегодно проводят свыше 30 крупных мероприятий. Как показывает big data оператора, чаще город с песчаными пляжами посещают путешественники из отдаленных регионов — Приморского, Хабаровского, Красноярского краев, Амурской и Новосибирской областей. При этом больше времени в интернете проводят «соседи» из Ростовской и Астраханской областей, Ставропольского края.

В среднем за время поездки в Анапу туристы из отдаленных регионов расходуют от 3,5 до 5 ГБ на своём смартфоне, а приезжие из регионов-соседей качают от 5 до 9,5 ГБ трафика.

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«Чтобы наши абоненты чувствовали себя комфортно в путешествиях, мы завершили очередной этап развития сети к майским праздникам и началу летнего сезона. Скорость мобильного интернета теперь достигает 70 Мбит/с в главных локациях города. Поэтому теперь выбрать достопримечательность и построить к ней маршрут, а после отправить панорамные снимки родным и близким стало еще комфортнее», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.