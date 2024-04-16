Российский банк зафиксировал рост количества вкладов на 70% в 2024 году

В январе-марте этого года россияне открыли в РНКБ около 63 тыс. вкладов

Количество вкладов в банке выросло на 70% год к году (с 37 до 63 тыс. вкладов), а объем — на 74% (с 22,1 до 38,5 млрд рублей). Общий портфель срочных депозитов с начала года увеличился на 4,8% и достиг 106,4 млрд рублей.

Почти 80% депозитов за январь-март клиенты оформили онлайн. Средняя сумма вклада — 640 тыс. рублей. Около 90% вкладчиков РНКБ — жители Южного федерального округа.

Как отмечают в банке, доходность рублевых депозитов сейчас находится на пике, во втором квартале также ожидается рост их объема и количества.