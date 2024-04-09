Экоцентр в Краснодаре собирает деньги на обустройство летнего пространства
Экоцентр Краснодара объявил сбор пожертвований на обустройство летнего дворика
В планах на участке около здания положить тротуарную плитку, поставить столы и стулья, озеленить территорию, расписать стены граффити. На материалы (плитку, цемент, песок) до 16 апреля нужно собрать 150 тыс. рублей. На момент написания новости в копилке экоцентра 12 тыс. рублей.
Также во дворике установят скамейки и столики из паллетов. Территорию украсят флажками и огоньками.
«В теплое время года мы с вами будем собираться здесь за чашкой чая или кофе, проводить свопы, гаражные распродажи, лекции, кинопоказы. Вместе мы сможем превратить моменты в воспоминания, а мечты — в реальность. Увидимся на нашей веранде», — написали в телеграм-канале экоцентра.
Пожертвование в виде любой суммы можно сделать на сайте «Чистой среды».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца 2024 года благоустроят пять скверов. Для реализации проектов участки освободили от старых гаражей, а землю передали в муниципальную собственность.