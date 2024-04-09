Экоцентр в Краснодаре собирает деньги на обустройство летнего пространства

В планах на участке около здания положить тротуарную плитку, поставить столы и стулья, озеленить территорию, расписать стены граффити. На материалы (плитку, цемент, песок) до 16 апреля нужно собрать 150 тыс. рублей. На момент написания новости в копилке экоцентра 12 тыс. рублей.

Также во дворике установят скамейки и столики из паллетов. Территорию украсят флажками и огоньками.

«В теплое время года мы с вами будем собираться здесь за чашкой чая или кофе, проводить свопы, гаражные распродажи, лекции, кинопоказы. Вместе мы сможем превратить моменты в воспоминания, а мечты — в реальность. Увидимся на нашей веранде», — написали в телеграм-канале экоцентра.

Пожертвование в виде любой суммы можно сделать на сайте «Чистой среды».