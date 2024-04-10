В Краснодаре стартует ремонт улицы Северной

Краснодарский край

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  • Ул. Северная © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    Ул. Северная © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали о ремонтных работах на улице Северной

Ночью с 11 на 12 апреля в Краснодаре начнется ремонт на улице Северной. Речь идет об участке от улицы Аэродромной до Ялтинской протяженностью 5 км. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Пробка из Сочи в Адлер растянулась на 14 километров:

Специалисты отремонтируют покрытие дороги, съезды и прилегающие территории. Также на участке обновят дорожные знаки и разметку.

Дату окончания ремонта в администрации не уточнили.

Обновление: Как позже нам сообщили в мэрии, ремонт дороги планируют завершить в июне.

«Для проведения работ на участках будут введены временные ограничения движения. Чтобы уменьшить заторы, просим водителей выбирать альтернативные маршруты», — предупредил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

По данным пресс-службы, с начала 2024 года в Краснодаре модернизировали 74 светофора и отремонтировали 12 улиц. Всего в 2024 году выполнят работы на 44 улицах общей протяженностью более 58 км.

  • Участок ремонта на улице Северной © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    Участок ремонта на улице Северной © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Напомним, что в Краснодарском крае на трассе А-160 возобновили ремонтные работы.

Как писали ранее Юга.ру, на магистральных дорогах Краснодара загрузка превысила норматив в 2,5 раза.

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