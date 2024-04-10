В Краснодаре стартует ремонт улицы Северной

Власти Краснодара рассказали о ремонтных работах на улице Северной

Ночью с 11 на 12 апреля в Краснодаре начнется ремонт на улице Северной. Речь идет об участке от улицы Аэродромной до Ялтинской протяженностью 5 км. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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Специалисты отремонтируют покрытие дороги, съезды и прилегающие территории. Также на участке обновят дорожные знаки и разметку. Дату окончания ремонта в администрации не уточнили.

Обновление: Как позже нам сообщили в мэрии, ремонт дороги планируют завершить в июне.

«Для проведения работ на участках будут введены временные ограничения движения. Чтобы уменьшить заторы, просим водителей выбирать альтернативные маршруты», — предупредил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин. По данным пресс-службы, с начала 2024 года в Краснодаре модернизировали 74 светофора и отремонтировали 12 улиц. Всего в 2024 году выполнят работы на 44 улицах общей протяженностью более 58 км.

Участок ремонта на улице Северной © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»