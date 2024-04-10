Краснодарцев приглашают на онлайн-лекцию о черкесском «женском» фольклоре 20 века. Трансляция будет из Нальчика

В культурном пространстве Нальчика «Синдикат» 13 апреля состоится лекция «Черкесский «женский фольклор» 20 века: о границах традиции и иерархии жанров» (18+)

По словам организаторов, женские песни и нарративы представляют собой широкий спектр текстов устной традиции, в том числе явлений так называемой «скрытой культуры».

Доктор филологических наук Мадина Паштова покажет, какие изменения произошли в функциональности жанров фольклора вслед за социальными потрясениями, происходившими в 20 веке в жизни черкесов Кавказа и диаспоры.

Лекция начнется в 16:00. Послушать ее также можно бесплатно онлайн, необходима предварительная регистрация.

Ранее Юга.ру выпустили интервью с сооснователем Ored Recordings Булатом Халиловым. Это независимый лейбл, основанный в 2014 году в Нальчике. Коллектив ездил по Северному Кавказу в поисках традиционного музыкального фольклора и записывал его исполнение в естественных нестудийных условиях.

Мадина Паштова — исследовательница черкесской культуры, а также соавтор Булата Халилова в написании статей и книг.