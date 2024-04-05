Глава Адыгеи поучаствовал в совещании президента России

Адыгея

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  • Мурат Кумпилов © Фото Алексея Гусева
    Мурат Кумпилов © Фото Алексея Гусева

На совещании президента РФ обсуждали итоги реализации индивидуальных программ развития (ИПР) регионов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что ИПР помогла региону точечно решить давние проблемные вопросы.

На выполнение ИПР в республике направили 5,1 млрд рублей: 1,7 млрд — на улучшение инфраструктуры в социальной сфере и 3,4 млрд — на решение экономических задач. Большая часть последних — 2,4 млрд рублей — ушла на возведение обеспечивающей инфраструктуры для промзоны «Энем». Проект завершат уже в этом году. Площадка для обрабатывающих производств в Энеме должна обеспечить около 10 тыс. рабочих мест и привлечь инвестиции.

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ИПР Адыгеи включала 32 мероприятия, в том числе:

  • выкуп зданий детской поликлиники и медцентра с зуботехнической лабораторией в Майкопе; 
  • капремонт Пушкинского народного дома, культурно-спортивного центр в Энеме, дома культуры «Факел» в Яблоновском, реконструкция спортивной школы по вольной борьбе; 
  • реконструкцию автоматизированной газораспределительной станции в поселке Краснооктябрьском;
  • берегоукрепление реки Белой в Майкопе; 
  • создание обеспечивающей инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей;
  • реконструкцию автодороги «Даховская — плато Лагонаки»;
  • господдержку сельхозпроизводителей региона и займы субъектам малого и среднего бизнеса.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что за 4 года реализации ИПР темп роста среднедушевых доходов в Адыгее превысил среднероссийский. На совещании также отметили эффективный выкуп республикой зданий для социальных целей.

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Стало известно, что Адыгея и Карелия существенного улучшили социально-экономические показатели и вышли из десятки регионов, нуждающихся в дополнительной помощи по ИПР. 

В ходе совещания обсудили дополнительную поддержку регионов с низкой бюджетной обеспеченностью для завершения крупных проектов ИПР. Владимир Путин положительно оценил работу команды республики и поручил рассмотреть возможные направления поддержки Адыгее — «региону, который показал, что может работать эффективно».

Мурат Кумпилов подчеркнул значимость федеральной поддержки для сохранения стабильной социально-экономической ситуации в республике. 

Модульные отели, производство сыра, новые автобусы: глава Адыгеи рассказал о динамике экономики региона.

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