Новороссийск накрыл густой туман. Собрали эпичные фото
Новороссийские фотографы запечатлели окутанные туманом районы города
В соцсетях 31 марта появились кадры густого тумана, образовавшегося в Новороссийске. Редакция Юга.ру решила поделиться эпичными фотокарточками природного явления. Вот, какие снимки опубликовал Sega Black-Sea:
Эти снимки появились на странице у фотографа Tateshi Yokotaishi:
Утром 1 апреля жители Новороссийска продолжили публиковать «туманные» кадры.
Напомним, что 31 марта в отдельных районах Сочи также наблюдались сильные туманы.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае апрель будет аномально теплым.
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