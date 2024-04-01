Новороссийск накрыл густой туман. Собрали эпичные фото

Новороссийские фотографы запечатлели окутанные туманом районы города

В соцсетях 31 марта появились кадры густого тумана, образовавшегося в Новороссийске. Редакция Юга.ру решила поделиться эпичными фотокарточками природного явления. Вот, какие снимки опубликовал Sega Black-Sea:

31 марта, Новороссийск © Фото Sega Black-Sea

31 марта, Новороссийск © Фото Sega Black-Sea

31 марта, Новороссийск © Фото Sega Black-Sea

31 марта, Новороссийск © Фото Sega Black-Sea

31 марта, Новороссийск © Фото Sega Black-Sea

31 марта, Новороссийск © Фото Sega Black-Sea

31 марта, Новороссийск © Фото Sega Black-Sea

31 марта, Новороссийск © Фото Sega Black-Sea

31 марта, Новороссийск © Фото Sega Black-Sea

31 марта, Новороссийск © Фото Sega Black-Sea

31 марта, Новороссийск © Фото Sega Black-Sea

Эти снимки появились на странице у фотографа Tateshi Yokotaishi:

Утром 1 апреля жители Новороссийска продолжили публиковать «туманные» кадры.