В Горячем Ключе потушили крупный лесной пожар

Лесной пожар площадью 3.3 га был успешно потушен под Горячим Ключом вечером 30 марта

30 марта около 17:30 автоматическая система «Лесохранитель» обнаружила задымление в лесном массиве рядом с Горячим Ключом — об этом сообщил Краевой лесопожарный центр в своем телеграм-канале.

На месте задымления было обнаружено возгорание лесной подстилки. К 20:20 огонь удалось локализовать на площади 3,3 га. В 22:30 лесной пожар был полностью ликвидирован. В тушении было задействовано 20 человек и 8 единиц техники.