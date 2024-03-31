В Горячем Ключе потушили крупный лесной пожар

Краснодарский край

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  • Лесной пожар в Горячем Ключе 30 марта 2024 г. © Скриншот публикации телеграм-канала «Краевой лесопожарный центр», t.me/krd_klpc
    Лесной пожар в Горячем Ключе 30 марта 2024 г. © Скриншот публикации телеграм-канала «Краевой лесопожарный центр», t.me/krd_klpc

Лесной пожар площадью 3.3 га был успешно потушен под Горячим Ключом вечером 30 марта

30 марта около 17:30 автоматическая система «Лесохранитель» обнаружила задымление в лесном массиве рядом с Горячим Ключом — об этом сообщил Краевой лесопожарный центр в своем телеграм-канале.

На месте задымления было обнаружено возгорание лесной подстилки. К 20:20 огонь удалось локализовать на площади 3,3 га. В 22:30 лесной пожар был полностью ликвидирован. В тушении было задействовано 20 человек и 8 единиц техники.

Ранее на этой неделе Юга писали о том, что в Сочи выпал почти метр снега.

Горячий Ключ Лесное хозяйство Пожары

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