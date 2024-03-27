В горах Сочи за ночь выпал почти метр снега. В городе устраняют последствия непогоды

По данным администрации Сочи, с 26 на 27 марта на курорте выпало от 12 до 24 мм осадков, а в горном кластере — около 60 мм снега. Наблюдалось волнение моря около трех баллов. Уровень воды в реках повышался, но не достигал неблагоприятных отметок. Ветер повалил 26 деревьев. Пострадавших нет. Специалисты распиливают и вывозят с улиц упавшие деревья.



В аэропорту Сочи все рейсы, уходившие на запасные аэродромы, в 9:00 вернулись на курорт. Самолеты обслужили и отправили по городам назначения. Однако один борт остался на запасном аэродроме в связи с отдыхом экипажа. Также скорректировали время вылета рейса FV-6562 (за 26 марта) в Санкт-Петербург. Он будет выполнен 27 марта в 12:30.



Следить за расписанием рейсов можно на онлайн-табло или на сайте.



Как передает пресс-служба курорта «Роза Хутор», на высоте 2320 метров к утру на горном кластере выпало 94 см снега.