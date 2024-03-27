В горах Сочи за ночь выпал почти метр снега. В городе устраняют последствия непогоды

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Сочи ветер повалил деревья, штормит море и выпал снег. Собрали последствия

27 марта в Сочи устраняют последствия непогоды. Городские соцобъекты и общественный транспорт работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

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По данным администрации Сочи, с 26 на 27 марта на курорте выпало от 12 до 24 мм осадков, а в горном кластере — около 60 мм снега. Наблюдалось волнение моря около трех баллов. Уровень воды в реках повышался, но не достигал неблагоприятных отметок. Ветер повалил 26 деревьев. Пострадавших нет. Специалисты распиливают и вывозят с улиц упавшие деревья.

В аэропорту Сочи все рейсы, уходившие на запасные аэродромы, в 9:00 вернулись на курорт. Самолеты обслужили и отправили по городам назначения. Однако один борт остался на запасном аэродроме в связи с отдыхом экипажа. Также скорректировали время вылета рейса FV-6562 (за 26 марта) в Санкт-Петербург. Он будет выполнен 27 марта в 12:30.

Следить за расписанием рейсов можно на онлайн-табло или на сайте.

Как передает пресс-служба курорта «Роза Хутор», на высоте 2320 метров к утру на горном кластере выпало 94 см снега.

Напомним, что ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Краснодарском крае в период с 26 по 27 марта. На участке Магри — Веселое прогнозировали формирование смерчей над морем с высотой волн до 4,5 метров.

Курорты и туризм МЧС Погода Роза Хутор Сочи Штормовые предупреждения

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