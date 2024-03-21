Из популярной игры The Sims сделают фильм

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  • © Фото с сайта 4theplayers.ru
    © Фото с сайта 4theplayers.ru

Серия симуляторов жизни The Sims получит экранизацию (18+)

Спродюсирует фильм по мотивам игры актриса Марго Робби и её компания LuckyChap. Должность режиссёра займёт постановщица первого сезона «Локи» Кейт Херрон. Она же напишет сценарий проекта совместно с Брайони Редман, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Точная дата релиза и детали сюжета киноверсии видеоигры неизвестны. В 2007 году студия Fox уже пыталась перенести The Sims на экраны, но позже отказалась от этой идеи.

The Sims от компании Electronic Arts — игра в жанре симулятора жизни. В ней нет каких-либо определенных целей или сюжета. Игрок создает виртуальных людей, задавая их внешность, характер и прочие детали. После этого персонажи поселяются в домах, где занимаются обыденными делами и строят отношения с себе подобными.

Первая The Sims увидела свет в 2000 году и стала одной из самых продаваемых игровых франшиз в истории. По всему миру продано более 200 млн копий. Позже появилось несколько продолжений.

Как писали Юга.ру, в краснодарской фотостудии «Систерс» 22 марта можно будет посмотреть и обсудить фильм «Бедные-несчастные». Это чёрная комедия в жанре стимпанка от режиссера Йоргоса Лантимоса. Действие фильма происходит в вымышленном викторианском Лондоне.

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