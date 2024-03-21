Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить черную комедию «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун

В краснодарской фотостудии «Систерс» 22 марта можно будет посмотреть и обсудить фильм «Бедные-несчастные» (18+)

Это чёрная комедия в жанре стимпанка от режиссера Йоргоса Лантимоса, известного по работам над лентами «Клык», «Лобстер», «Убийство священного оленя», «Фаворитка». Считается представителем греческой странной волны.

Его новая лента получила 11 номинаций на премию «Оскар», в том числе в престижных категориях за лучший фильм, адаптированный сценарий и работу режиссёра. В итоге картина удостоилась четырех статуэток: за лучшую женскую роль (Эмма Стоун), работу художника-постановщика, грим и причёски и дизайн костюмов.

Действие фильма происходит в вымышленном викторианском Лондоне. Студент-медик Макс Маккэндлс становится ассистентом сумасшедшего хирурга Годвина Бакстера. Жаждущий экспериментов, он вылавливает из Темзы тело молодой беременной женщины Виктории, прыгнувшей с моста, пересаживает ей мозг её собственного нерожденного младенца и реанимирует.