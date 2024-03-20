В ограниченный прокат выйдет триллер Диаса Бертиса «Приговор»

В основе фильма лежат реальные трагические события, произошедшие в 2009 году в Кыргызстане. В небольшом городке на берегу Иссык-Куля живет школьник Актан, мечтающий вступить в ряды Комитета национальной безопасности. Но сталкивается с несправедливостью системы правосудия, потому что местный депутат готов пойти на все ради защиты своего сына Алана. Отчаявшись, герой вместе с другом детства Кубой решает захватить здание суда.

В фильме снялись Рауан Ахмедов, Дамир Амангельдин, Айбар Салы, Қамбар Нургали, Абылай Маратов, Бегайым Асанакунова, Аскат Сулайманов, Жамиля Садыкбаева, Болот Тентимышов, Назым Мендебаиров.

«Мне было особенно интересно то, что главные герои истории, фактически, являются моими ровесниками. В 2008-2009 годах мне самому было 16-17 лет, и у нас с персонажами общий культурный и социальный бэкграунд. Нужно понимать, что в то время у молодых ребят были другие идеалы и цели. Эпоха бандитизма и уличных разборок закончилась, а эпоха социальных сетей еще не началась. Именно поэтому сценарий «Приговора» был выбран мной для полнометражного дебюта», — рассказал режиссер и автор сценария Диас Бертис.