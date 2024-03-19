В Сочи прошел первый фестиваль горных курортов Евразии

На курорте «Роза Хутор» встретились представители горнолыжной индустрии России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

На фестивале опытом обменялись службы лавинной безопасности, подготовки горнолыжных трасс и инструкторов курортов семи стран. Гости «Роза Хутор» увидели демо-спуски от профессионалов Евразии и прошли мастер-классы по катанию на горных лыжах и сноуборде.

Участники фестиваля совершили виртуальные путешествия на склоны горного курорта «Майлер» (Армения), горнолыжных центров «Силичи» и «Лагойск» (Беларусь), узнали о развитии туризма в Кыргызстане. На вечере национальных кухонь они познакомились с гастрономической культурой Евразии — попробовали настоящий узбекский плов, казахский бешбармак, армянские шашлыки, азербайджанскую долму, российские пельмени, блины и уху.

Фестиваль стал первым масштабным мероприятием Альянса горных курортов Евразии.

Альянс горных курортов Евразии создали в июне 2023 года российский курорт «Роза Хутор», казахстанский «Шымбулак» и узбекистанский «Амирсой», позже к ним присоединился азербайджанский «Шахдаг».



Среди основных целей альянса — продвижение всесезонного горного туризма и популяризация активного образа жизни, обмен передовым опытом, повышение профессиональной квалификации работников горных комплексов, разработка общих стандартов безопасности.

«В рамках мероприятия состоялись круглые столы и дискуссии о развитии туризма, внедрении единых стандартов качества туристических услуг, выработке конкретных решений. Одна из главных задач — создание межгосударственного туристического горного маршрута . Уже к сезону 2024-2025 года планируется в определенной степени реализовать идею единого ски-пасса между горными курортами, входящими в альянс. Конкретные практические шаги позволят обеспечить единый уровень качества сервиса на курортах и повысить туристический поток», — отметил заместитель генерального директора по международным связям и туризму курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный.

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Во время фестиваля к Альянсу присоединился еще один участник — казахстанский курорт «Ой-Карагай».

Фестиваль горных курортов Евразии станет традиционным. В следующем году его примет азербайджанский курорт «Шахдаг».

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»