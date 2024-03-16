Георгины, петунии, вербены. В парках Краснодара высадят 46 тысяч цветов

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

На клумбах краснодарских парков появятся 46 тысяч летних цветов различных сортов

Новые цветы появятся в парках Рождественский, Городской сад, Чистяковская роща, Солнечный остров, Старая Кубань и имени 30-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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На клумбах высадят разноцветные петунии, маттиолы, газании, алиссумы, георгины, вербены, сеткреазии и другие летние цветы.

Часть растений озеленители выращивают в теплицах, а остальные покупают в питомниках. Высаживать цветы начнут в апреле и закончат к майским праздникам.

Напомним, что в феврале в центре Сочи высадили новый пальмарий.

Как писали ранее Юга.ру, в горах Сочи можно увидеть краснокнижные цикламены.

Краснодар Парки Растениеводство цветы Экология

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