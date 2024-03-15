Глава Адыгеи призвал жителей республики поучаствовать в выборах президента России

Адыгея

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  • © Елена Синеок. ЮГА.ру
    © Елена Синеок. ЮГА.ру

В Адыгее уже открыли 268 избирательных участка. Проголосовать можно 15 — 17 марта с 8:00 до 20:00

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что все ответственные должны обеспечить законность и прозрачность выборов, а также максимальную безопасность и правопорядок в дни голосования.

Он поблагодарил жителей за вклад в решение важнейших задач республики и пожелал участникам СВО скорейшего возвращения домой.

НАЙТИ СВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Адыгее

В Краснодарском крае 15 марта откроют больше 2,8 тыс. избирательных участков. Как найти свой?

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 15 по 18 марта большинство школьников переведут на дистанционное обучение.

Адыгея Выборы Мурат Кумпилов Президент России

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