Глава Адыгеи призвал жителей республики поучаствовать в выборах президента России
В Адыгее уже открыли 268 избирательных участка. Проголосовать можно 15 — 17 марта с 8:00 до 20:00
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что все ответственные должны обеспечить законность и прозрачность выборов, а также максимальную безопасность и правопорядок в дни голосования.
Он поблагодарил жителей за вклад в решение важнейших задач республики и пожелал участникам СВО скорейшего возвращения домой.
В Краснодарском крае 15 марта откроют больше 2,8 тыс. избирательных участков. Как найти свой?
Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 15 по 18 марта большинство школьников переведут на дистанционное обучение.
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