Глава Адыгеи призвал жителей республики поучаствовать в выборах президента России

В Адыгее уже открыли 268 избирательных участка. Проголосовать можно 15 — 17 марта с 8:00 до 20:00

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что все ответственные должны обеспечить законность и прозрачность выборов, а также максимальную безопасность и правопорядок в дни голосования.

Он поблагодарил жителей за вклад в решение важнейших задач республики и пожелал участникам СВО скорейшего возвращения домой.