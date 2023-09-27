В Краснодаре между аэропортом и вокзалом планируют запустить электричку

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил РИА Новости, что соглашение о строительстве железнодорожной ветки внутри города планируют подписать до конца этого года. Она свяжет вокзал и аэропорт.

По данным ГК «Аэродинамика», к 2042 году новый аэропорт будет обслуживать до 12 млн пассажиров в год. Железнодорожная ветка поможет ездить между вокзалом и аэропортом без пробок. Так пассажиры смогут пересаживаться с самолёта на другой транспорт.

Также запуск транспортно-пересадочного узла аэропорта создаст дополнительные 750 рабочих мест.

Напомним, что новый аэропорт в Краснодаре начнут строить в октябре. Он появится в 3 км от нынешнего, ближе к существующей взлетно-посадочной полосе — там, где сейчас находится новая аварийно-спасательная станция.

Площадь терминала составит 83 тыс. кв. метров. Аэровокзальный комплекс будет оснащен 10 телетрапами для перехода из терминала в самолет. Внутри терминала разместят 40 стоек регистрации, 9 линий входного досмотра и 5 лент выдачи багажа. Проект аэропорта госэкспертиза одобрила в 2022 году.