На Кубани и в Крыму женщины оформляют кредиты на образование чаще мужчин — эксперты

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото пользователя senivpetro с сайта freepik.com
    © Фото пользователя senivpetro с сайта freepik.com

Жители Крыма и Краснодарского края чаще всего брали образовательный кредит на 353 тыс. рублей

С июля 2023 года банк РНКБ одобрил более 700 образовательных кредитов с господдержкой на сумму более 250 млн рублей. Согласно условиям программы, каждый студент может самостоятельно оплатить обучение в любом российском вузе или колледже.

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Специалисты отметили, что доля женщин, которые оформили кредит на образование, составила 58%, а мужчин — 42%. Возраст самого младшего заемщика — 15 лет, самого старшего — 54 года, а средний — 21 год. Образовательный кредит чаще всего оформляли на сумму 353 тыс. рублей на 119 месяцев.

По данным аналитиков, более 60% заемщиков оформляли кредит для получения высшего образования, остальные — для обучения в колледжах и техникумах.

В топ-5 учреждений, на обучение в которых клиенты РНКБ оформляют кредиты, вошли:

  • Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского;
  • Севастопольский государственный университет;
  • Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»;
  • АНО «Профессиональная образовательная организация «Финансово-экономический колледж» (Симферополь);
  • Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае многодетным семьям будут компенсировать стоимость обучения в колледжах.

Банки ВТБ Вузы Краснодар Кредитование Крым Образование Севастополь Симферополь Студенты Экономика

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