На Кубани и в Крыму женщины оформляют кредиты на образование чаще мужчин — эксперты

Жители Крыма и Краснодарского края чаще всего брали образовательный кредит на 353 тыс. рублей

С июля 2023 года банк РНКБ одобрил более 700 образовательных кредитов с господдержкой на сумму более 250 млн рублей. Согласно условиям программы, каждый студент может самостоятельно оплатить обучение в любом российском вузе или колледже.

Специалисты отметили, что доля женщин, которые оформили кредит на образование, составила 58%, а мужчин — 42%. Возраст самого младшего заемщика — 15 лет, самого старшего — 54 года, а средний — 21 год. Образовательный кредит чаще всего оформляли на сумму 353 тыс. рублей на 119 месяцев.



По данным аналитиков, более 60% заемщиков оформляли кредит для получения высшего образования, остальные — для обучения в колледжах и техникумах.

В топ-5 учреждений, на обучение в которых клиенты РНКБ оформляют кредиты, вошли: