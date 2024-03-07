В «Мега Адыгея-Кубань» пройдет чемпионат по киберспорту

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

10 марта в «Мега Адыгея-Кубань» состоится первый в республике чемпионат по компьютерному спорту

По его итогам состязаний по киберспорту лучшие участники получат разряды и шанс войти в состав сборной, которая представит Адыгею на чемпионате России. О мероприятии сообщила пресс-служба «Мега Адыгея-Кубань».

В России говорят о блокировке VPN-сервисов весной 2024 года:

Гостей ждут турнирные стенды по различным дисциплинам. Среди них — стратегия, технический симулятор, соревновательная головоломка и файтинг, зоны с виртуальной реальностью, лазерным тиром, PS5 и настольными играми, geek-ярмарка и косплей-фотозоны. На мероприятии можно будет увидеть битву роботов, принять участие в мастер-классах по спортивному программированию, сразиться в турнире по шахматам и шашкам.

Также на чемпионате устроят фестиваль косплея G-Generation. 10 лучших участников смогут принять участие в косплей-дефиле на главной сцене и получить денежные призы.

Программа:

  • 11:00-11:30 — регистрация участников чемпионата;
  • 12:00-12:30 — церемония открытия;
  • 12:30-14:30 — соревнования по дисциплине «боевая арена» (Dota 2);
  • 14:30-15:00 — шоу косплея;
  • 15:00-15:20 — интерактивная программа;
  • 15:20-17:20 — соревнования по дисциплине «трехмерный тактический бой» (Counter Strike 2);
  • 17:20-17:40 — церемония награждения победителей.

Стать зрителем и принять участие в развлекательных мероприятиях сможет любой желающий — вход свободный. Регистрация для участников чемпионата доступна на сайте. Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.

Ранее Юга.ру делились подробкой приложений для знакомств, которые могут заменить Tinder.

Интернет Киберспорт Краснодар МЕГА Адыгея-Кубань отдых Развлечения Спорт торговые центры

Новости

На мартовских выходных 2024 года в горах Сочи ожидают на 13% больше туристов
Онегин, Адам и Ева. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 7 марта
В «Мега Адыгея-Кубань» пройдет чемпионат по киберспорту
Жителей Краснодара попросили реже пользоваться лифтами из-за возможного приезда Путина
День укротительниц огня, шашки и кубанских казаков: «Атамань» приглашает отметить 8 марта
В Краснодаре в выходные проведут лекции и мастер-классы

Лента новостей

Реклама на сайте