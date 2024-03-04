В какие вузы будут поступать краснодарцы? Узнал МегаФон

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Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Все больше старшеклассников из Краснодара готовятся поступать в вузы за пределами региона

Уже к марту активность абитуриентов и их родителей на сайтах ведущих университетов страны выросла год к году на 11%. В топе — учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, сообщают аналитики МегаФона.

Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 года наибольший дата-трафик из Краснодара пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений:

  • Московский физико-технический институт (16% от общего объема данных);
  • Высшая школа экономики (15%);
  • Финансовый университет при Правительстве РФ (14%);
  • Санкт-Петербургский государственный университет (13%);
  • Московский государственный университет им. Ломоносова (11%).

Также в десятке — РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, ЮФУ, УРФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина и Первый медицинский университет им. Сеченова.

Среди вузов Краснодарского края в первые месяцы года наиболее востребованы аграрный, медицинский, физической культуры, спорта и туризма и педагогический университеты.

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Как показывают цифры прошлого года, внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриентыкрая начинают еще в октябре и ноябре. Заметный всплеск виден в мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных. В 2023 году поступающие из Краснодара проявляли максимальный интерес к МФТИ, КФУ и ВШЭ.

«Цифровые сервисы значительно облегчают подготовку к поступлению. Нам важно предоставлять быструю скорость мобильного интернета для просмотра онлайн-лекций, обучающих программ или серфинга по образовательным сайтам. Только за год объем трафика, нужный одному учащемуся в крае, вырос на 13%. Наши технические специалисты учитывают эти потребности при развитии инфраструктуры. Так, в 2023 году мы построили и модернизировали свыше 235 объектов связи в более чем 30 населенных пунктах региона», — сообщил директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Как писали Юга.ру, вузы Краснодара и Ростова-на-Дону планируют поднять цены обучения на уровне инфляции. В декабре прошлого года краснодарские, ростовские и ставропольские вузы попали в рейтинги лучших в РФ.

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