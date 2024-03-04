В Краснодаре к 8 марта проведут ярмарку вакансий для женщин

Ярмарка пройдет 6 марта с 9:00 до 12:00 в кадровых центрах «Работа России» по адресам: улица Петра Метальникова, 42 и улица 1-я Заречная, 17. Около 500 вакансий предложат 25 работодателей, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Также в центрах состоятся тренинг «Стань успешной», мастер-класс по швейному делу и заседание клуба «Ключ к успеху».



Соискательницы смогут пообщаться с работодателями, узнать об условиях работы, оплаты труда и пройти собеседование. Карьерные консультанты помогут участницам подать заявление на бесплатное профобучение и расскажут о возможностях создания своего дела.

С начала 2024 года с помощью центра занятости в городе трудоустроились 910 человек, из них 66% — женщины.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (861) 992-42-02.