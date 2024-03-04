В Краснодаре к 8 марта проведут ярмарку вакансий для женщин
Власти Краснодара анонсировали ярмарку вакансий для женщин. В ней примут участие 25 работадателей города
Ярмарка пройдет 6 марта с 9:00 до 12:00 в кадровых центрах «Работа России» по адресам: улица Петра Метальникова, 42 и улица 1-я Заречная, 17. Около 500 вакансий предложат 25 работодателей, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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Также в центрах состоятся тренинг «Стань успешной», мастер-класс по швейному делу и заседание клуба «Ключ к успеху».
Соискательницы смогут пообщаться с работодателями, узнать об условиях работы, оплаты труда и пройти собеседование. Карьерные консультанты помогут участницам подать заявление на бесплатное профобучение и расскажут о возможностях создания своего дела.
С начала 2024 года с помощью центра занятости в городе трудоустроились 910 человек, из них 66% — женщины.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (861) 992-42-02.
Напомним, что 1 марта Минстрой посчитал, что в строительстве Краснодарского края не хватает 9 тыс. человек, а в Ростовской области — 6 тыс.
Как писали ранее Юга.ру, эксперты выяснили, что российские женщины с зарплатой от 100 тыс. рублей не желают становиться домохозяйками.