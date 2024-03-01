Минстрой посчитал, что в строительстве Краснодарского края не хватает 9 тыс. человек, в Ростовской области — 6 тыс.
В 2023 году число вакансий в строительных специальностях в Краснодарском крае выросло почти вдвое
1 марта на выставке YugBuild состоялся круглый стол «Стройке нужны руки». На нем кубанские девелоперы обсуждали кадровые проблемы.
Удаленно к дискуссии присоединилась и руководительница кадрового центра Минстроя РФ Елена Сенкевич. Она заявила, что в строительной отрасли Краснодарского края не хватает порядка 9 тыс. сотрудников, в Ростовской области — 6 тыс. человек. Наибольший дефицит наблюдается среди бетонщиков, электрогазосварщиков, каменщиков и слесарей аварийно-восстановительных работ.
Сенкевич уточнила, что опирается на данные, которые регионы предоставляют платформе «Работа России».
«Основная проблема — отсутствие престижа строительных профессий среди молодежи. А среди уже задействованных специалистов на строительных площадках — отсутствие понимания карьерных траекторий», — заключила глава кадрового центра Минстроя.
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На круглом столе также выступила директор южного филиала агрегатора вакансий hh.ru Олеся Лавренова. Она рассказала, что количество вакансий в строительной отрасли Краснодарского края в 2023 году выросло на 77% к январю 2021-го.
«Людей за этот промежуток времени стало на 25% больше. Это создает колоссальный дисбаланс. Он выражен в конкретных профессиональных отраслях, это в первую очередь касается рабочего персонала», — сказала Лавренова.
Она добавила, что уровень конкуренции в строительстве Южного федерального округа (отношение числа резюме к числу вакансий) составляет около 3,1 ед.
По данным сайта вакансий, с 2022 по 2023 год в Краснодарском крае предлагаемые зарплаты в сфере строительства и недвижимости выросли с 78 тыс. до 91 тыс. рублей. Ожидаемые зарплаты выросли с 80 тыс. до 93 тыс. рублей.
Лавренова добавила, что кубанские девелоперы активнее всего ищут агентов по недвижимости (15% вакансий), инженеров ПТО и сметчиков (9%), разнорабочих (9%), проектировщиков и конструкторов (9%), электромонтажников (8%), монтажников (8%) и слесарей и сантехников (8%).